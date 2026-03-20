Los jubilados del Concello de Cangas se reencuentran

Paquita Martínez Iglesias tiene 84 años y se jubiló con 65, hará este próximo mes de octubre 20 años. Ella sigue conservando esa aureola de funcionaria y de orgullosa funcionaria municipal de Cangas a la que aquel gran libro -por tamaño- con las anotaciones de los pagos, al que toda la plantilla del viejo Concello llamaba el Libro Gordodo de Petete, tapaba en su mesa. Entró en el Concello el 12 de diciembre de 1966, cuando las dependencias municipales estaban en la calle Real. Era alcalde Eduardo López Rodríguez, recuerda esta mujer que forma parte del grupo de entre 80-90 trabajadores jubilados que se reunirán este próximo 18 de abril en una comida de confraternidad en el Hotel Las Vegas. Muchos de ellos son de aquella generación de la máquina de escribir, del papel y de un trabajo sin móviles, en donde el ordenador estaba en la cabeza y la comunicación era presencial. Vivieron los duros momentos de la movida de la contribución de 1989, el encierro de los trabajadores de Massó en febrero de 1993 o aquella huelga de la basura en el verano de ese año, entre otras muchas situaciones cuando los problemas se dirigían contra el Concello, y un sinfín de anécdotas que siguen bajo secreto de sumario.

Una imagen de hace varios años de trabajadores del Concello. / Fdv

Paquita Martínez fue la primera mujer trabajadora en el Concello como administradora de arbitrios. Ella se encargaba de llevar el registro de todos los pagos como los de la plaza de abastos, matadero, perros, aleros o canelones. Por aquel entonces los carniceros pagaban 50 céntimos de las antiguas pesetas por cada kilo de res que se llevaba al matadero, recuerda junto a José Ángel Sotelo Garrido, que ha sido el último jubilado de los trabajadores, hace apenas unos días, este pasado día 5 de marzo, después de toda una vida como conserje municipal en el colegio de Nazaret. Él ha visto crecer a muchos niños y niñas que fueron padres y madres que después llevaron a sus hijos al mismo centro escolar. «Fue un trabajo muy rutinario», asegura este funcionario jubilado que empezó en el 87 y estuvo en el colegio de Espiñeira y en Montecarrasco, y que guarda como su mejor anécdota de 35 años en Nazaret el día de su despedida, con los niños uniformados,cantándole una copla de adiós. César Millán, que entró de Policía Local en el msimo año 87 y se jubiló en 2023, recuerda también ver en el control del paso de peatones del colegio Compañía de María a alumnas convertidas después en madres que llevaban a sus hijos.

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En la organización de este reencuentro de antiguos compañeros está José «Nené» Refojos, que entró a formar parte de la plantilla municipal el 15 de mayo de 1976 y se jubiló con 65 en 2018. Fue auxiliar en Tesorería durante 6 años, después 22 como tesorero accidental y los últimos 14 como secretario de la Fundación Deporte. Recuerda que eran 5 horas diarias de trabajo, de lunes a viernes, y los momentos duros cuando en la «movida» se dejaron de ingresar los seguros sociales yen 1991 no había liquidez para pagar las nóminas y se hacía con la cuenta en descubierto. Fueron 7 meses de un teletrabajo «forzado», preparando las nóminas en casa. Confía en que el reencuentro del 18 repita la alegría de aquella jubilación de dos trabajadores de obras que acabó con varios ediles y homenajeados bailando encima de la mesa.