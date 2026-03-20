El IES Rodeira, en el campamento de inglés de la Xunta
Redacción
Cerca de un millar de alumos de 54 centros escolares de toda Galicia, entre ellos el Instituto Rodeira de Cangas, mejorarán este curso sus competencias en inglés en los campamentos Spring Week, que impulsa la Xunta con una inversión de medio millón de euros.
En la activiadd participan alumnos de 5º de Primaria y de 2º de la ESO y se desarrolla en seis turnos semanales entre el 22 de marzo y el 23 de mayo. Los alumnos participarán en una estancia en un entorno de inmersión lingüística y actividades de ocio que favorecen la cooperación, la interacción social y ela cercamiento a la cultura inglesa. Los campamentos se desarrollan en el centro residencial Os Peares, en la Ribeira Sacra.
Por parte del IES Rodeira acudirán 22 alumnos en el primer turno del 22 de arzo.
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