El Concello acelera la mejora del cementerio de Domaio

El Concello de Moaña acelera, aprovechando la tregua de las lluvias, las obras de accesibilidad y mejora de la movilidad en el cementerio de Domaio, que deberá estar lista en cuestión de días. Hasta el lugar se desplazaron, este semana, la alcaldesa, Leticia Santos, y el titular de Obras, Daniel Costas. La actuación contempla también una mejora en la recogida de aguas pluviales dentro del camposanto.

La inversión supera los 48.000 euros y en concreto la actuación contempla construir una rampa que permita acceder al cementerio por el portal trasero, facilitando la entrada a personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida. También se habilitará un circuito interior más accesible.

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Para mejorar la evacuación del agua en los días de lluvia, la actuación acometerá además una canalización en las calles del entorno, que posteriormente serán reasfaltadas. La obra fue priorizada por los colectivos de Domaio en el consello parroquial.