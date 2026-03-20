Carrera solidaria a favor de Cáritas

El IES Johan Carballeira y el CEIP A Pedra, junto a sus respectivas Anpas, organizan una nueva edición de Carreira/Andaina Solidaria de Pascua, que se celebrará el viernes 27 de marzo a favor de Cáritas Bueu. Se trata del último día de clase antes de la vacaciones de Semana Santa.

La inscripción consiste en una aportación de 1 euro, pero quien lo desee podrá entregar a mayores alimentos no perecederos y Cáritas dispondrá de una hucha para hacer donativos. La prueba comenzará a partir de las 12.00 horas, con recorrido adaptado a las edades. Los tres primeros clasificados de 5º y 6º de Primaria, tanto en niños como en niñas, recibirán un cono de gominolas. Y en la categoría de instituto el premio será un huevo de pascua.