Festividad
Cangas se rinde a San José
Las calles de Cangas vivieron una nueva procesión, la de San José con sus exvotos con forma de peces
El sonido de los pasos ya marcan las tardes de Cangas y anuncian la llegada de Semana Santa, para los primeros días de abril. Cangas vivió ayer la festividad de San José no sólo con su devoción al coro San José, sino también religiosa al santo que salió en procesión tras la misa de las 19:30 en la excolegiata y recorrió las calles Real, Eugenio Sequeiros, Eirado do Señal, Lirio y Benigno Soage.
La imagen permanece desde el día 10 en su altar de novenas, engalanada con adornos florales. Se trata de una imagen de vestir cuya iconografía canguesa presenta una marcada referencia marinera, como señalan en la Cofradía de la Misericordia. Porta una vara de azucena blanca, de la que penden exvotos con forma de peces, que evocan su vinculación con las gentes del mar.
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