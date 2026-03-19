El sabor de las Rías Baixas llega a Cangas

Bajo el lema «O sabor das Rías Baixas», una flota de tres vehículos de food trucks, organizada por la Diputación, recorre desde el pasado día 6 los municipios de la provincia para poner en valor las fiestas de interés turístico, con tapas inspiradas en las delicias de estas celebraciones. Existen al menos 22 fiestas de interés en la provincia y en esa pequeña food truck que hoy llega a Cangas, y en donde permanecerá en la alameda nueva, hasta el sábado, se puede disfrutar de todo un amplio sabor que promociona la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis; la del Caldo de Mourente (Pontevedra), la Festa-Encontro degustación del Millo Corvo (Bueu), la de la Ostra de Arcade (Soutomaior), la Festa do Requeixo e o Mel de As Neves; la del Choco de Redondela, la Festa do Salmón de A Estrada, la de la Trota en Ponte Caldelas; del Galo de Curral en Vila de Cruces; de la Langosta en A Guarda; la Festa da Vieira y del Albariño en Cambados; la Feira do Viño de O Rosal; la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña; la Romaría da Tortilla de Laro y la Festa da Empanada de Bandeira en Silleda; la Festa do Mexilón e o berberecho en Vilanova de Arousa; la del Xamón en A Cañiza; la Festa da Lamprea y la Festa da Lamprea Seca de Arbo; la de la Almeixa de Carril en Vilagarcía de Arousa; la de la Anguía y Mostra da Caña do País, en Valga; la Festa do Viño do Condado do Tea, en Salvaterra do Miño, la Festa do Marisco en O Grove y la del Cocido en Lalín.

Solo Bueu, con el Millo Corvo da presencia de la comarca de Morrazo en esta relación. Cangas disfrutó durante unos años de la Festa do Percebe y Moaña de otra del Mexilón, a cargo de la Asociación de Mulleres, pero el año pasado dejó de realizarse.

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La flota de food trucks realizan tres rutas que recorren la provincia hasta finales de mayo. Cangas forma parte de la ruta costera; las otras son las rutas sur y norte. La food trucks ya estuvo el fin de semana del 6 y 7 de marzo en Bueu y en Moaña está previsto para los días del 22, 25 y 26 de marzo, ubicada detrás de la plaza de abastos. En Cangas estará abierta de 12:30 a 15:30 y de 18:30 a 21:30.