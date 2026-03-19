Moaña
El puerto deportivo espera a renovar la directiva antes que construir el nuevo edificio
Moañamar convoca elecciones para el 18 de abril | El actual presidente, Gustavo Rodríguez, prefiere no volver a presentarse
El puerto deportivo Moañamar ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para renovar la junta directiva después de que la actual, que preside Gustavo Rodríguez, concluyera los cuatro años de mandato. La intención de la entidad es esperar a que concluyan las elecciones y constituir la nueva directiva para iniciar la obra de construcción de la nueva sede social tras el incendio de octubre de 2023, que destruyó la anterior casa de madera, que albergaba las oficinas y un restaurante que explotaba una empresa.
El pasado domingo, la directiva celebró su última asamblea y ahora está en funciones. En esa asamblea, además de su disolución, se aprobaron las cuentas de 2025 por unanimidad y se abrió el plazo de presentación de candidaturas para la nueva junta directiva, que culminará con las elecciones el próximo día 18 de abril.
El presidente en funciones, Gustavo Rodríguez, asegura que cuando finalice el proceso de elección de la nueva junta, se comenzará con la obra del futuro edificio. El club ya tiene proyecto aprobado por la asamblea de socios y se ha negociado con constructoras, a la espera de decidir entre dos propuestas. Junto a Gustavo Rodríguez en la presidencia, forman la junta, ahora en funciones, Pablo Martínez Otero como vicepresidente, José Fernández Núñez Rodríguez, como secretario y José Barreiro Santomé como tesorero. La intención de Gustavo Rodríguez es no volver a repetir en el cargo, quiere que otras personas tomen las riendas del puerto deportivo en el que ha batallado estos últimos cuatro años, sobre todo después del incendio que calcinó la caseta del club social: «Aunque roba mucho tiempo, también es una labor muy agradecida al ver cómo las cosas van bien y el club funciona. Me queda pena no finalizar la obra, el club va bien y estamos saneados, pero creo que las directivas deben cambiar, es la forma que todos los socios nos impliquemos. Por eso que espero que haya candidaturas. La directiva saliente, que somos nosotros, colaborará en todo con la que entre».
El calendario electoral establece el 31 de marzo como cierre de plazo para presentar candidaturas y proclamación provisional. Se abre después un plazo de reclamaciones el 1, 6, 7 y 8 de abril. El día 8 será la proclamación oficial de candidaturas y el 18 serán las elecciones en el local social de Moañamar. Se votará de 10:00 a 14:00. Las candidaturas deben estar conformadas como mínimo por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y dos vocales.
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