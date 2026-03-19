Portos repara el muelle de Attilio y reabre el paseo de Pescadoira, en Bueu

Portos de Galicia ha reabierto el tramo del paseo de Pescadoira que permanecía vallado y concluyó la reparación en el antiguo muelle de Attilio, que estaba cerrado por motivos de seguridad. Desde el ente público confirman que el origen del hundimiento del paseo se debió a la rotura de una tubería municipal, que vació el subsuelo.

Los trabajos quedaron prácticamente rematados a finales de la semana pasada, después de que la empresa contratista reparase la canalización y rellenase el hueco excavado por el agua con zahorra compactada y hormigón. A continuación se procedió a renovar las losetas de la superficie. Pese a todo, el tramo afectado continuó con el vallado hasta principios de esta semana por motivos de seguridad.

La sucesión de temporales y los embates del mar afectaron al antiguo muelle de Attilio, situado muy cerca del tramo hundido en el paseo. En este caso el oleaje provocó el desplazamiento de las tablas de los módulos que forman la pasarela. «Foi preciso a súa reparación mediante o uso dun gato hidráulico, un traballo que se fixo a través do servizo de mantemento que Portos de Galicia ten vixente los 122 peiraos autonómicos», explican desde el ente público, que depende de la Consellería do Mar.

Los módulos con la tablazón del muelle de Attilio ya reparados. / P.G.

Las reparaciones en ambos casos se demoraron debido a las condiciones meteorológicas. El tren de borrascas que afectó a Galicia durante los dos primeros meses del año impidió que se pudiese trabajar en la zona y obligó a esperar a que el tiempo se estabilizase. En un primer momento desde Portos de Galicia estimaban que el arreglo podía prolongarse hasta un periodo de dos meses, en función de las causas que provocaron el hundimiento del paseo litoral del centro de Bueu.

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Una vez que se comprobó que el muro sobre la playa no presentaba grietas y que el vaciado del terreno estaba provocado por la rotura de una canalización de agua la reparación se completó de manera más rápida, en menos de tres semanas.