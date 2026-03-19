El colectivo de vecinos del centro de Moaña formaliza su oposición a la residencia en O Carrachal
A Praia-A Seara pide al Concello asumir los terrenos de la Sareb y cedérselos a la Xunta para un geriátrico de titularidad pública
En su asamblea general ordinaria los integrantes de la Asociación de Veciños A Praia-A Seara, que agrupa a residentes en el centro urbano de Moaña, votaron en contra de la construcción de una residencia de mayores en los terrenos privados del monte de O Carrachal. Se posicionan contra el plan especial de infraestructuras y dotaciones que se está tramitando desde el año pasado.
Alegan, desde este colectivo, que el proyecto afectaría al valle del río Rialdarca "considerado un espacio natural de alto valor para todos los vecinos de Moaña" y critican la "falta de accesibilidad" a la documentación en las primeras fases de la tramitación. La oposición se formalizó en una votación por mayoría, no por unanimidad. Desde la directiva alegaron que la Evaluación Ambiental Estratéxica Simplificada de la Xunta con respecto a este proyecto contaría con "errores e incongruencias".
Asimismo, A Praia-A Seara acordó instar al Concello, por unanimidad, poner a disposición de la Xunta de Galicia terrenos públicos, como los recientemente propuestos por la Sareb, para la construcción de una residencia de la tercera edad pública.
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