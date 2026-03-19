Solo Moaña en O Morrazo pide ayuda al Estado por los daños de las borrascas

El tren de borrascas que sacudió Galicia desde finales del año pasado y comienzos de 2026 dejó dañados a los municipios, algo que se ve en los viales, llenos de baches, y en los paseos marítimos. Sin embargo, sólo ha sido el Concello de Moaña el que atendió la llamada de la Subdelegación del Gobierno para remitir al Estado la lista de las reparaciones necesarias. El gobierno que preside Leticia Santos (BNG) presentó una relación de seis obras por importe de 219.000 euros destinadas a la reparación de caminos, playas, alumbrado, sendas litorales y cubiertas. Ni Cangas ni Bueu presentaron relación daños, según se desprende del balance aportado ayer por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que recogió un total de 301 presolicitudes de 23 concellos de la provincia para reparar todo tipo de servicios municipales básicos dañados. Las ayudas, tal y como señala Losada, se amparan en la declaración de Galicia como Zona Afectada Gravemente por Emerxencia de Protección Civil (ZAGPEC), aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre. La Subdelegación tramitó todas las solicitudes para su envío al Ministerio de Política Territorial, que ahora analizará las peticiones y resolverá favorablemente las que cumplan las condiciones de estas subvenciones de emergencias, abriendo un período para la presentación formal de las mismas con un procedimiento de concurrencia no competitiva, es decir, dirigido específicamente a estos Concellos.

Losada se había dirigido a 61 Concellos para invitarlos a la presentación de la documentación preliminar y agradece a los 23 el esfuerzo realizado confiando en que la resolución que finalmente adopte el ministerio sea la más favorable. Explica que no corresponde a la Subdelegación valorar las propuestas, tendrán que justificarlas los Concellos ante el Ministerio y acreditar que os daños se corresponden a efectos de los temporales. El subdelegado critica que la Xunta se hubiera puesto de perfil, evitando la declaración de emergencia en el nivel 2 en el plan Inungal, como reclamaron varios alcaldes a esta Subdelegación; y también se extraña de que la Diputación rechazara habilitar ayudas extraordinarias cuando hay 331 de 23 Concellos.

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En esa lista figuran A Cañiza con 3 obras valoradas en 491.000 euros para reparar postes de alumbrado, viales y muros; A Guarda con 2 por 98.000 para una presa, muros y tuberías; A Illa de Arousa, 18 obras por 852.000 euros para accesos a playas, alumbrado público, cuadros eléctricos, bombeos y muros. Agolada figura con 2 obras por 669.000 para reparar vías municipales; Cambados con 7 valoradas en 22.0000 euros para reparar edificios y equipamientos; Campo Lameiro, con 8, por 109.000, para mejora de muros y viales dañados; Cerdedo-Cotobade, con 12 por importe de 413.000 euros para actuaciones en viales municipales y alumbrado; Crecente, con 15 por 300.000 euros para reparar viales; Cuntis, con 5 por 770.000 para arreglar paseos fluviales, tejados, alumbrado público y depuradoras. Con 5 obras también aparece Forcarei, por importe de 182.000 euros para actuar sobre muros, viales y alumbrado; Marín figura con 11 obras valoradas en 187.000 para actuaciones y viales; O Grove, con 38, por importe de 2,1 millones para pasarelas de madera, casetas de socorristas, playas, aseos, bombeos, alumbrado público y vallados dunares. O Rosal se presenta con 11 obras por 156.000 euros para viales; Poio, con 11 por 324.000 para pasarelas, tejados, aseos, paseos y viales. Pontevedra capital aparece con 39 obras valoradas en 4 millones de euros para reparaciones en edificios municipales, colectores de saneamiento, playas, sendas, caminos, alumbrados e instalaciones deportivas. La lista la completan Rodeiro con 23 obras y 2,7 millones; Salceda de Caselas con 2 por 88.000 para una senda y un vial; Sanxenxo, con 73 por importe de 1,2 millones, incluyendo también marquesinas; Silleda, con 6 valoradas en 632.000 euros; Tomiño, con 12 para actuaciones en caminos con una cuantía de 75.000 euros; Vilaboa, con 3 por 35.000 para instalaciones municipales, iluminación y una depuradora y Vilanova de Arousa, con 8 por importe de 375.000 para instalaciones municipales, caminos y sendas.