El Punto Limpo y el Concello de Moaña limpiarán la casa okupada de Moaña

El conflicto social abierto en Moaña por la actuación de una pareja vinculada a varias ocupaciones de viviendas se ha calmado desde el martes. Hasta última hora de ayer no se habían registrado nuevas denuncias por accesos ilegales a propiedades por parte de estas dos personas, que el domingo llegaron a ser detenidas y que el lunes quedaron en libertad tras aceptar una condena de cuatro meses de prisión.

Además, María Nieves Pena, la vecina que sufrió durante un mes y medio la ocupación y el destrozo de su vivienda en la calle Méndez Núñez, en el barrio de O Real, ha logrado el compromiso de la alcaldesa, Leticia Santos, de que el Concello se implicará activamente en la limpieza del inmueble. El estado de la casa obliga a retirar todos los muebles y enseres antes de poder iniciar una recuperación mínima de la propiedad.

Santos explicó ayer que, desde el martes, cuando la afectada y su familia acudieron al Concello, se está trabajando para que personal del Punto Limpo, gestionado por la Mancomunidade do Morrazo, retire el mobiliario y el resto de elementos acumulados con el objetivo de vaciar por completo la vivienda. No se descarta, además, la instalación de un gran contenedor en la propia calle Méndez Núñez mientras dure el operativo.

La afectada, apoyada por otros vecinos del barrio. / FdV

Al mismo tiempo, y mientras María Nieves Pena recibía el respaldo de vecinos de la zona, la regidora le pidió que presentase por escrito en el Concello la solicitud para que personal municipal o una empresa externa contratada por la administración local pueda acceder a la vivienda con todas las garantías legales y ejecutar la limpieza.

Una semana después de que los ocupantes aceptasen abandonar la casa a cambio de dinero y comida, la vecina todavía no ha podido iniciar la limpieza. Antes es necesario vaciar el inmueble, una tarea que, además, tendría un elevado coste económico si tuviese que asumirla por su cuenta. La afectada, de casi 79 años, calcula en más de 15.000 euros los gastos necesarios para recuperar la normalidad tras lo ocurrido. De hecho, asegura que debe entrar en la vivienda con mascarilla por el fuerte olor que persiste en el interior.

Por otro lado, las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen el control sobre la pareja para evitar nuevos conflictos. Según apuntan, en las últimas noches habrían permanecido al aire libre, en una zona de hierba y árboles de la parroquia de Meira. Su último contacto con los Servizos Sociais del Concello fue el martes, cuando solicitaron ayuda para conseguir un piso en Vigo.