Temporada turística
Moaña abre su oficina de turismo en Semana Santa por primera vez
La oficina de turismo de Moaña, ubicada en la caseta de madera de los Xardíns do Concello, estará abierta en la campaña turística de Semana Santa por primera vez en su historia. La concejala del ramo, Coral Ríos, explica que el punto de información abrirá sus puertas el sábado 28 de marzo y permanecerá operativo hasta el 5 de abril. "Se trata de una medida destinada a mejorar la atención tanto a los visitantes como a los locales, con el objetivo de potenciar a Moaña como destino turístico de referencia en estas fechas", apunta.
La oficina volverá a abrir en verano, pero esta atención en primavera también persigue ayudar a desestacionalizar la demanda y consolidar a la villa como un destino para los visitantes durante todo el año. Es necesario responder, apunta Ríos, al creciente interés turístico que está experimentando Moaña.
En la caseta se proporcionará material actualizado y asesoramiento sobre recursos turísticos, actividades culturales, rutas y eventos programados durante la Semana Santa. El técnico encargado de la atención es Martín Pérez.
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