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Lecer familiar

«A mellor sopa do mundo» para os pequenos

«A mellor sopa do mundo» para os pequenos | EPE

«A mellor sopa do mundo» para os pequenos | EPE

Os mestres da Escola Municipal de Música de Moaña xunto a actriz Ses Rial protagonizaron onte un contaconto musicado titulado «A mellor sopa do mundo». Acudiron ao salón de actos do IES As Barxas nenos de toda a vila nun evento enmarcado dentro do programa de lecer infantil Rechouchíos.

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