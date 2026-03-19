Una historia sobre Mauthausen en Bueu.

Juan de Sola Vollbrecht estuvo ayer en Bueu para presentar su libro «Entre los muros del olvido», sobre uno de los supervivientes en el campo de concentración de Mauthausen. La presentación, organizada por la Librería Miranda, contó con la presencia de una hija del protagonista, Ramón García Martínez.

El PP celebra los Pepes de Cangas

Ayer celebró el PP de Cangas la festividad de los Pepes, que tanta tradición tiene en este partido en la villa. He de confesarles que pensé que la tenía olvidada, por aquello de antes se anunciaba con bombo y platillo, que diría el otro. No solo el PP tenía en Cangas esta tradición, también la tenía en Lalín (no se si continúa). La razón de tenerla en la capital del Deza era por el fallecido José Cuiña, que lo fue todo en allí y también en Galicia, y por el alcalde que dejó, que también se llamaba José y de apellido Crespo. En Cangas tenemos a un José, que tiene más de Enrique que de Pepe. Ayer me lo recordó un concejal del PP de Cangas. No me invitaron a comprobar si los pinchos seguían siendo tan buenos con los de antes.

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El Gran Hermano del Casco Vello

Ahora estaremos todos controlados. Viviremos en una especie de Gran Hermano, pero en Cangas. Las cámaras que van a a poner (ya se que exagero) nos impedirán vivir en lo prohibido, gozar de la clandestinidad de la noche. Quien se lo diría al BNG hace unos cuantos años. Porque la armaba.