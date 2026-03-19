El Coro San José cantó a Pepas y Pepes en Cangas

El tradicional Coro San José de Cangas volvió a salir esta madrugada de jueves y coincidiendo con la festividad de San José, que este año es festivo, a las calles de Cangas para rondar a los Pepes y Pepitas en el día de su onomástica, repitiendo un compromiso de muchos años con los Josés y Josefas que recuperó el inolvidable Tucho «Perete» y que sigue su hijo Pablo Costas «Perete» con la batuta, alma, vida y respeto a esta tradición, en la dirección del coro.

«A Praia», una pieza traducida al francés por Henrique Harguindey y con arreglo de Tucho Perete; «Habaneras de Sevilla», «Algo» (Beatles) y «Quisiera ser» integraron el repertorio de este año del coro que comenzó, como siempre, el recorrido con una primera actuación en la Praza do Arco, a las doce de la noche, para seguir hasta la Taberna do Xefe y continuar por las casas de las Josefas y Josés con la previsión de hacerlo hasta altas horas de la madrugada y hasta que el cuerpo aguantara. Al coro se ha incorporado mucha gente joven que se une a los veteranos que han sabido mantener viva esta hermosa tradición, casi única en Galicia, compartida con Ferrol.

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Flauta, dos violines, un violonchelo, un acordeón y cuatro guitarras acompañan a las voces de este coro. Un nutrido grupo de vecinos acudió a la cantata que agredeció con fuertes aplausos y bravos, consciente de la dificultad que tiene esta agrupación a cuatro voces, formada por todo tipo de personas, aficionados, profesionales y no profesionales a la canción.