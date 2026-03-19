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Concierto sacro en la excolegiata de Cangas

La iglesia parroquial Santiago de Cangas acoge un concierto de música sacra el domingo 22 de marzo, a las 20:30 horas. La excolegiata vuelve de esta manera a ser escenario para la música en vivo y en directo de las agrupaciones corales. Participan Coral Areas Gordas, Coro María Soliña, Coral Lestonnac-Coro de Cela y Gestus Vocalis.

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