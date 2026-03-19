Vías públicas
Comienza la pavimentación del camino de A Torre, en A Roza, para pasar la ambulancia
Antes se realizó una prueba con un vehículo de emergencias para comprobar el ancho
Redacción
Bueu
La mejora del camino de A Torre, en el lugar de A Roza (Beluso), afronta la recta final con el pavimentado del firme. Antes de proceder al hormigonado se realizó una prueba con una ambulancia para comprobar si los vehículos de emergencias podían circular por este lugar tras el ensanche. El resultado fue positivo, tal como explican el alcalde y el edil de Vías Públicas de Bueu, Félix Juncal y Celso Dopazo.
La ampliación del ancho del camino se realizó con las cesiones vecinales y el pavimentado se espera que concluya a lo largo de la semana próxima. El compromiso municipal es acometer la misma obra en el camino de A Sobreira, pendiente de licitar.
- La Sareb, como acreedora de la deuda, se queda con los chalés de A Regueira
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- La Policía evita que la pareja de O Real okupe otra casa en Touzal
- Una manada de hasta seis caballos llega hasta la autovía en Meira
- Los okupas de Moaña entraron en una casa familiar y fueron sacados por la Guardia Civil
- Detenida la pareja okupa de Moaña por entrar en una casa habitada en Meira
- Abal prepara un giro radical en las Fiestas del Cristo de Cangas
- Pontevedra pide dos meses de veda en el pulpo y poner límites al resto de artes