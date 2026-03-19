Comienza la pavimentación del camino de A Torre, en A Roza, para pasar la ambulancia

La mejora del camino de A Torre, en el lugar de A Roza (Beluso), afronta la recta final con el pavimentado del firme. Antes de proceder al hormigonado se realizó una prueba con una ambulancia para comprobar si los vehículos de emergencias podían circular por este lugar tras el ensanche. El resultado fue positivo, tal como explican el alcalde y el edil de Vías Públicas de Bueu, Félix Juncal y Celso Dopazo.

La ampliación del ancho del camino se realizó con las cesiones vecinales y el pavimentado se espera que concluya a lo largo de la semana próxima. El compromiso municipal es acometer la misma obra en el camino de A Sobreira, pendiente de licitar.