«Mi casa sigue igual; no puedo pagar el coste de limpiarla»

Desde que, en la noche del lunes al martes, accedieron por una ventana a la vivienda de una familiar y fueron desalojados por la Guardia Civil, no trascendió que la pareja de okupas que mantiene preocupados a numerosos vecinos de Moaña protagonizara nuevos altercados, al menos hasta última hora de la tarde de ayer. Aun así, los cuerpos de seguridad realizan comprobaciones periódicas sobre su situación. Es habitual verlos por la Alameda, la playa de A Xunqueira, el Concello o el centro de salud, después de que quedasen en libertad el lunes tras su detención el domingo.

La propietaria, entrando en la vivienda con mascarilla. | SANTOS ÁLVAREZ

Para María Nieves Pena, la vecina cuya casa ocuparon durante un mes y medio, la normalidad todavía está lejos de regresar. Los okupas aceptaron abandonar la vivienda el jueves 12 de marzo a cambio de 50 euros y comida. Una semana después, la casa de la calle Méndez Núñez sigue destrozada y en el mismo estado en el que quedó, “con un olor que cada día es peor”, lamenta.

La propietaria, que no reside en ese inmueble, pide ayuda a las administraciones para poder acometer la limpieza. “Será necesario retirar todos los muebles y todas las cosas que dejaron. Yo, con casi 79 años, no puedo hacerlo, y las empresas que pueden ayudarme a vaciar la casa me cobrarían más de 15.000 euros. Es algo que no puedo asumir”, explica. Ante esta situación, solicita la colaboración del Concello.

Al coste de retirar los enseres y limpiar la vivienda, la afectada suma la necesidad de volver a conectar el agua para poder realizar esos trabajos, “que también supone una cantidad importante de dinero”. La casa ocupada no tenía conexión a la traída de agua, una circunstancia que agravó todavía más su estado, ya que los okupas defecaron y orinaron en distintos puntos del interior.

María Nieves Pena defiende que no tiene responsabilidad alguna en el estado en el que ha quedado la vivienda y asegura que sigue sin comprender “que los okupas sigan paseando por Moaña como si no pasara nada”. Su deseo, añade, es que no entren en ninguna otra vivienda particular.

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Vigilancia

Efectivos de la Policía Local de Moaña y de Protección Civil realizaron ayer labores de seguimiento para asegurarse, a última hora de la tarde, de que no habían entrado en otra casa para pasar la noche. La última vez que acudieron al Concello fue el martes, cuando solicitaron a Servizos Sociais un piso de protección en la ciudad de Vigo.Se sabe que la noche del miércoles durmieron en un invernadero.