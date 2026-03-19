Cangas toma el modelo de A Illa de Arousa para controlar con una docena de cámaras el acceso de coches al Casco Vello

La alcaldesa, la concejala de Tráfico e Seguridade y los mandos de la Policía Local de Cangas regresaron de una visita a A Illa de Arousa convencidos de que su sistema de lectores de matrícula para controlar el acceso de vehículos a determinadas calles es efectivo y válido también para el municipio morracense, que está dispuesto a implantarlo a corto plazo. De no encontrar trabas jurídicas por parte del secretario municipal ni otros reparos legales o técnicos, la «experiencia piloto» comenzaría incluso antes del verano con la instalación de ocho cámaras en los accesos a las calles del Casco Vello, a las que se sumarían, si la experiencia es satisfactoria, tres en el barrio de Nazaret y una en el de O Forte, en la calle Félix Ozámiz.

Operarios instalando cámaras de control en A Illa de Arousa. / IÑAKI ABELLA

Las representantes del Concello de Cangas –Araceli Gestido, Pilar Nogueira y los jefes de la Policía– se reunieron con el alcalde de A Illa, Luis Arosa, y con un técnico de Vialine, empresa que instaló las cámaras en la zona residencial para restringir los accesos y registrarlos en la base de datos municipal de vehículos autorizados, que permite sancionar a los infractores. Un modelo «que se ten convertido en referencia para outros concellos de Galicia», destacó el regidor local y que convence a las autoridades canguesas. Más aún porque el coste de implantarlo «podería ser cero», ya que la empresa se encargaría de la instalación y mantenimiento de la tecnología a cambio de un porcentaje (en torno al 18%) del dinero recaudado por estas infracciones. La otra opción, que convence menos, sería que el Concello de Cangas afronte la inversión, que rondaría los 40.000 euros, y quedarse luego con toda la recaudación para engrosar las arcas municipales.

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, con la regidora Araceli Gestido y demás representantes de Cangas. / FdV

«A Illa de Arousa é hoxe referencia en Galicia no uso de tecnoloxía de lectura automática de matrículas aplicada á xestión do acceso e o control viario en zonas residenciais», recalcan desde dicho Concello, y abundan en el «interese que esperta noutros municipios», como Corcubión o, ahora, Cangas, al igual que decenas en el conjunto de España. El regidor, explicó el funcionamiento del sistema, los protocolos de actuación y los «satisfactorios» resultados obtenidos desde su implantación, en junio de 2025. «A delegación de Cangas puido comprobar sobre o terreo como a tecnoloxía de lectores de matrícula mellora a xestión do acceso, reforza a seguridade e facilita o traballo policial no día a día», enfatizan, destacando que dicho sistema de lectores de matrícula «é unha aposta pola seguridade dos nosos veciños e pola convivencia na zona residencial».

Cangas pretende adherirse al convenio marco de la Femp (Federación Española de Municipios y Provincias) con la empresa Vialine para implantar el sistema en condiciones ventajosas, tanto económicas –«pode saírlle gratis»– como de agilidad. En principio, el convenio durará cuatro años , renovables, y se ceñirá al Casco Vello y, muy probablemente, a los barrios de Nazaret y O Forte, aunque también se «explora» su implantación en otros espacios, como la playa de Nerga.

La experiencia está siendo «satisfactoria» en A Illa de Arousa, donde destacan una reducción del tráfico rodado a la mitad desde su implantación en las zonas habilitadas, más tranquilidad para el vecindario, calles menos caóticas y menor deterioro de las vías. También una aceptación generalizada del sistema por parte de los vecinos, a pesar de ciertas reticencias iniciales. Los representantes de Cangas esperan «luz verde» del secretario del Concello para firmar el convenio y ponerlo en marcha cuanto antes, con la previsión de que puede implantarse antes del verano e incluso «nunhas poucas semanas».

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Automatizar el ciclo sancionador

«Vialine» es una empresa especializada en soluciones tecnológicas para la gestión del tráfico, la movilidad urbana y la seguridad vial, centrada en la administración pública y la gestión de sanciones. Utilizan cámaras de control e Inteligencia Artificial (IA) para monitorizar y gestionar infracciones de manera automatizada. Sus sistemas controlan el acceso de vehículos a zonas para asegurar el cumplimiento de normativas ambientales, y sus cámaras detectan infracciones de tráfico en tiempo real, como no detenerse en un stop, saltarse un semáforo en rojo, invadir carriles exclusivos o adentrarse en zonas restringidas. Emplea algoritmos para el reconocimiento de matrículas y detección de conductas de riesgo, permitiendo la automatización del proceso sancionador.