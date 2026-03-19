Inundaciones
Las cámaras vuelven a la red junto al edificio de Noria 4
Los propietarios encargan a un técnico revisar la estructura para detectar entradas de agua
La céntrica calle Noria sigue cerrada al tráfico rodado mientras las bombas de achique no dan abasto para evacuar los miles de litros de agua acumulada en los sótanos del edificio ubicado en el número 4 y la reunión de técnicos no logró, ayer, pasos prácticos hacia una solución definitiva del problema, aunque sí el compromiso de seguir buscándola. El Concello de Cangas y la UTE concesionaria del servicio se comprometen a realizar una nueva revisión de la red de saneamiento municipal y a buscar fugas en la canalización del río Bouzós, instalando cámaras y vertiendo un tinte trazador para detectar el flujo de agua en los desagües y tuberías, mientras que la comunidad de propietarios ha contratado a un arquitecto técnico para acometer un reconocimiento exhaustivo de los sótanos del edificio y concretar los puntos de entrada de agua, así como la manera de atajarlos.
Los posicionamientos no han cambiado tras cientos de toneladas de agua evacuadas en los últimos días y la previsible continuidad de los trabajos durante algunos más. Las responsables políticas y técnicas del Concello insisten en que la red ya se revisó en otras ocasiones y que está proyectada la reforma integral de la calle Noria, incluidas las canalizaciones, que pueden estar obsoletas. Aún así, el agua ni los residuos no entrarían en el inmueble si este fuera estanco y no hubiera grietas o fisuras por donde entrar. Repiten que los propietarios no han presentado nunca un estudio técnico de la situación del edificio que pueda ayudar a aclararlo, aunque también que el Concello no se desentiende de un problema que afecta a muchas familias y porque lo es también de salud pública.
«Los controles desde fuera nos corresponden a nosotros, y desde dentro a los propietarios, como en todos los bienes privados», argumentan desde el consistorio, que derivan en la concesionaria del servicio la revisión de la red, aunque no precisan las fechas para el control con cámara y con tintes trazadores, más allá de que será «lo antes posible y cuando el nivel del agua lo permita».
Algunos comerciantes y residentes en la calle Noria han mostrado su hastío por los constantes cierres del tramo afectado para permitir la evacuación de agua, y piden que las partes «acuerden soluciones que favorezcan a todos», señala una de las afectadas. El corte de la calle se mantiene las 24 horas para evitar que los vehículos interfieran en las mangueras de evacuación.
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