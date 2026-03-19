Bueu busca la transferencia de un tramo de la EP-1301 para garantizar la accesibilidad y operatividad del polígono de Castiñeiras

Garantizar la accesibilidad y la operatividad. Con estos argumentos el Concello de Bueu acaba de presentar una solicitud ante la Diputación de Pontevedra para la transferencia de un nuevo intervalo de la carretera provincial EP-1301 entre el polígono industrial de Castiñeiras y Beluso. Desde el consistorio, de acuerdo con los promotores de la ampliación del área empresarial, solicitan el cambio de titularidad de un tramo situado hacia el norte del polígono: desde la rotonda situada en las inmediaciones de Nodosa en dirección a Forqueiros (aunque sin llegar hasta este lugar). La expansión del parque en este sentido supondrá «la incorporación fáctica de un nuevo tramo del viario de la EP-1301 al a estructura viaria de la ampliación del parque empresarial de Castiñeiras», se justifica.

La petición ya fue presentada ante la institución provincial, acompañada de una memoria explicativa y los correspondientes planos. Los argumentos para instar esta transferencia apuntan en varias direcciones, pero sobre todo se quiere garantizar la viabilidad operativa de la futura ampliación sin tener que ocupar más terrenos y aumentar costes. Los promotores se encuentran con que la aplicación de la ley de carreteras incorpora requisitos muy restrictivos en las vías de titularidad de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra.

Esas restricciones afectan especialmente a los accesos a las nuevas parcelas resultantes del desarrollo urbanístico de la zona y la normativa obligaría a los empresarios, agrupados a través de la asociación Aprointer, a incluir viales de servicio disponer de una entrada a las naves que se construirán en esta bolsa de suelo [un área de situada a la izquierda de la EP-1301 en dirección a Beluso]. «Iso significaría modificar o plan, máis custes e máis ocupación de terreos», reconoce el edil de Urbanismo del Concello de Bueu, Martín Villanueva.

Plano con las tres zonas de ampliación de Castiñeiras en rojo y en naranja el tramo de la EP-1301 que se solicita transferir al Concello. / C.B.

Ante este escenario, el gobierno local y Aprointer evaluaron las distintas alternativas legales y se inclinaron por solicitar la transferencia al Concello de Bueu del segmento afectado de la carretera, que abarca una distancia de aproximadamente 500 metros. En la memoria se argumenta que este espacio «habrá de ser objeto de urbanización con el desarrollo de la actuación de forma que pasaría a integrarse más propiamente en la estructura viaria propia del polígono y, por añadidura, en el sistema viario municipal». Este es justamente el mismo argumento esgrimido en la solicitud de otros dos tramos de la EP-1301 al ayuntamiento: el vial central del polígono de Castiñeiras, entre las rotondas del Corredor do Morrazo y la situada en las inmediaciones de Nodosa, y el que discurre por el centro de la parroquia de Beluso, que fueron transferidos formalmente hace poco más de un año.

El lugar en el que finaliza el tramo de la EP-1301 para el que el Concello de Bueu solicita la transferencia de titularidad, entre el polígono de Castiñeiras y Beluso. / Santos Álvarez

Desde la Concellería de Urbanismo apuntan que las características actuales de la EP-1301 en este punto no tendrán nada que ver con el resultado tras la ampliación del polígono y la urbanización de este vial. «A estrada vai ser redimensionada, cun maior ancho e maior capacidade para garantir a accesibilidade ás naves que se construirán nas novas parcelas resultantes, a súa operatividade e a seguridade viaria», argumenta.

Noticias relacionadas

En caso de que la Diputación acepte la transferencia de titularidad sería el tercero de los intervalos de la EP-1301 que pasarían a ser de titularidad municipal. Hace un año se aprobó definitivamente el traspaso de los tramos comprendidos entre el punto kilométrico 0+960 al 1+440 [entre las rotondas de acceso al polígono de Castiñeiras] y del punto kilométrico 4+030 al 4+134, que se corresponde con el final de la Rúa Nova de Abaixo. Este segundo segmento se incluye dentro del área que se pretende reurbanizar y humanizar con el desarrollo urbanístico de la unidad de actuación del centro de Beluso.