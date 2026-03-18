A Voz da Sanidade pide a la Xunta el contrato con el hospital Povisa

La asociación A Voz da Sanidade de Cangas reunió ayer a decenas de personas en su concentración semanal en el Parque da Palma para exigir más medios humanos y materiales en la sanidad pública, y anunció que ha reclamado formalmente a la Xunta una copia del contrato con el hospital Ribera Povisa para la prestación de asistencia sanitaria especializada en el área sanitaria de Vigo.

En el escrito, firmado por la presidenta del colectivo, Carmen Nores, argumentan que la ley defiende la transparencia informativa en el sector público, y ese derecho incluye el expediente de contratación entre la Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el hospital Ribera Povisa. Y, en caso de que alguna parte del documento pueda contener información protegida por la legislación, procede aplicar el principio de acceso parcial, facilitando el resto del documento con la «eventual disociación de los datos afectados».

Además del expediente identificado como NB-SER4-25-002, A Voz da Sanidade reclama al Sergas los anexos relacionados con el documento de formalización del contrato, así como las addendas, modificaciones contractuales o documentos de formalización posteriores, en caso de existir. Todo ello, en formato electrónico (PDF) para su consulta. Alientan que los recursos públicos se inviertan en centros públicos y no en negocios privados.

Huelga «residual»

Por otra parte, la huelga de médicos que rechazan el anteproyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y reclaman en su lugar un estatuto propio para médicos y facultativos, apenas tuvo incidencia ayer en Cangas, Moaña y Bueu, en cuyos centros de salud trabajaron la práctica totalidad de sus plantillas. Según los datos recabados en el sector, en Bueu estuvieron activos los ocho médicos de familia y dos pediatras con turno de trabajo, mientras en Cangas, que duplica esa plantilla, solo uno hizo huelga, al igual que en Moaña, donde los ocho médicos del turno de mañana y también todos los de tarde atendieron las consultas programadas.

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Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y las organizaciones que lo apoyan critican que, a pesar de las jornadas de paro, no se han producido contactos formales con el Ministerio. De no producirse un desbloqueo en la situación actual, las movilizaciones «tienen previsto continuar mensualmente hasta junio», anuncian.