Traslado de la Virgen de los Dolores y festividad de San José

La Semana Santa de Cangas afronta hoy una de sus fechas señaladas, con el traslado de la imagen de la Virgen de los Dolores hasta la excolegiata. La talla, que data de principios del siglo XIX, se guarda durante todo el año en una vivienda particular y en las fechas previas a la Semana Santa se traslada a la excolegiata. El recorrido saldrá a las 19.00 horas desde la Avenida de Moaña, en pleno casco histórico de Cangas. De esta manera se inicia el septenario. que culminará el próximo viernes 27 de marzo con la festividad de la Virgen de los Dolores, que es festivo local en Cangas.

Mañana jueves se celebra la festividad de San José, que incluirá una misa solemne a las 19.00 horas y posteriormente saldrá en procesión por el centro urbano con el acompañamiento de la Banda de Música Airiños do Morrazo.

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Desde la Cofradía de la Misericordia explican que marzo supone «un periodo intenso de trabajo» para todas las hermandades de la Semana Santa canguesa, que afrontan la preparación de los altares en los que se expondrán las imágenes así como el cuidado y acondicionamiento de las tallas que saldrán en procesión durante las primeras fechas.