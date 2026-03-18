Semana Santa de Cangas
El Traslado muestra el rostro retocado de la Virgen de los Dolores
La Virgen de los Dolores ya está en la excolegiata. Ayer recorrió el camino que va desde la calle Moaña, pasando por la de O Hío y Real para llegar a la Iglesia Santiago de Cangas. Comienza la Semana Santa de Cangas, fiesta de interés turístico gallego.
La imagen de la Virgen de los Dolores fue al taller este invierno. No fue un tratamiento intenso como el de la Virgen de la Macarena de Sevilla, que tanta polémica generó: se trató más de una limpieza del rostro de la imagen sin que entrara la gubia a hacer su trabajo.
Francisco Mallo, el directivo más longevo de la Hermandad de los Dolores, con 95 años, en cuya casa se guarda la Virgen hasta que sale en procesión hasta la excolegiata, traslada a su sobrino Diego González Mallo que le sentó bien a la imagen el paso por el taller, que recuperó ese rostro claro y lúcido que tenía al principio, cuando aún presidía un espacio del consistorio municipal, en aquellas épocas en las que se mezclaba lo humano y lo divino. Comenta Diego González que los fieles van a notar la diferencia para bien, porque recuperó su tez original, afeada por los años de humo de las velas que se consumían a su lado que oscurecieron su rostro.
Este miércoles, en el Traslado, no hubo críticas, nadie alzó la voz, ni tampoco hubo comentarios para bien. Se espera que mañana, cuando esté presta para el besamanos al lado de la Capilla de la Virgen de los Remedios, se pueda apreciar mejor el cambio. En la procesión de Traslado, los fieles estaban atentos al rosario, que acompaña esta procesión, que acostumbra a orarse siempre media hora antes de la misa.
El infierno meteorológico que vivimos este año cesó para que el Traslado se pudiera celebrar sin las desventuras de otros años, en las que hubo temporal con nombre. Famoso fue el denominado Nuria el pasado año, cuando el Traslado de la Virgen de los Dolores a la excolegiata tuvo que realizarse en furgoneta.
La Virgen de los Dolores pasa el resto del año en la casa de Francisco Mallo, pero no está custodiada en un cuarto al margen de la vida de la casa; al contrario, forma parte de la misma y, cuando se asoma al balcón, hay feligreses que suben a verla. Hay devotos ofrecidos que también lo hacen.
La Virgen de los Dolores, la que sale en procesión el día de su onomástica, tenía su sitio durante mucho tiempo en el viejo consistorio de Cangas. Cuando llegó la división de poderes hubo que buscarle un sitio y fue entonces cuando anduvo de casa en casa, siempre muy bien cuidada. Y esto era así, porque había otra en la excolegiata, que por algún motivo no tenía tantos adeptos como la que el viernes 26 de marzo saldrá en procesión.
El Traslado se hizo con la Virgen acompañada por el tercio infantil, los penitentes, con las costaleras portando el estandarte de honor y tres directivas de la hermandad sujetando el estandarte de la directiva.
Mañana jueves, a partir de las 08.00 horas y hasta las 12.00 horas se cumplirá con la tradición del besamanos. Una oportunidad para que los fieles contemplen a la Virgen en la excolegiata.
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