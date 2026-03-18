Contratación pública
El proceso para contratar nuevo arquitecto en Bueu sigue con solo 7 aspirantes
Inicialmente había 22 candidatos y aún restan dos exámenes para completar la oposición
De las 22 personas que comenzaron el proceso selectivo para ocupar la plaza de arquitecto/a municipal del Concello de Bueu solo siete siguen adelante después de que se realizasen los dos primeros ejercicios. El tribunal tiene previsto convocar a los aspirantes al tercer examen justo antes de Semana Santa, el lunes 23 de marzo a las 11.30 horas.
La segunda prueba consistió un examen tipo test de 65 preguntas, al que se presentaron 14 personas. Según la resolución publicada en la web del Concello de Bueu solo la mitad consiguieron alcanzar la nota de corte. El siguiente paso de este concurso oposición será un examen que consistirá en diez preguntas cortas y que se realizará en la planta baja de la Biblioteca Torrente Ballester. A quienes consigan superar esta prueba aún les quedará un cuarto y definitivo ejercicio, consistente en dos supuestos de carácter práctico vinculado a las funciones y tareas asignadas a la plaza de arquitecto/a municipal.
De momento este puesto está cubierto por una arquitecta con plaza de funcionaria en otra administración, que trabaja para el Concello de Bueu mediante acumulación de funciones y con un convenio entre las dos administraciones implicadas. Una fórmula con la que se quiere evitar la paralización total de expedientes y licencias.
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