El PP avisa del «deterioro» de servicios por renunciar al plan de empleo

El PP de Bueu lamenta que el gobierno local haya decidido este año renunciar a la línea de empleo de Plan +Provincia, cuyo importe se destinará a financiar actuaciones de limpieza en viales, playas y el contrato de socorrismo. La portavoz popular, Elena Estévez, advierte que esta renuncia supondrá un «deterioro de todos os servizos públicos» y argumenta que el personal contratado en los últimos años realizaba «un traballo fundamental para poner ao día o funcionamento do Concello».

Estévez subraya que desde su formación llevan años insistiendo en la necesidad de reforzar la limpieza de playas y viales. «Agora o BNG admite que tiñamos razón e por iso cambia as partidas, pero faino a costa de quedarse sen persoal, o que denota que o Concello non funciona ben», sostiene. La portavoz del PP reprocha al ejecutivo local que optase por la «solución fácil» y la achaca «á súa falta de xestión e de diñeiro».

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La portavoz popular recuerda que el año pasado el plan de empleo provincial permitió contratar a 13 personas para distintos departamentos y servicios y considera que la renuncia «non ten moito sentido». Elena Estévez concluye que la decisión de optar por licitar la limpieza de viales y playas «parece impropia da esquerda» porque a su juicio supone una «privatización» de servicios.