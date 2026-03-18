Bueu
El PP avisa del «deterioro» de servicios por renunciar al plan de empleo
Estévez afirma que «privatizar» la limpieza de viales y playas es «impropio» de la izquierda
redacción
El PP de Bueu lamenta que el gobierno local haya decidido este año renunciar a la línea de empleo de Plan +Provincia, cuyo importe se destinará a financiar actuaciones de limpieza en viales, playas y el contrato de socorrismo. La portavoz popular, Elena Estévez, advierte que esta renuncia supondrá un «deterioro de todos os servizos públicos» y argumenta que el personal contratado en los últimos años realizaba «un traballo fundamental para poner ao día o funcionamento do Concello».
Estévez subraya que desde su formación llevan años insistiendo en la necesidad de reforzar la limpieza de playas y viales. «Agora o BNG admite que tiñamos razón e por iso cambia as partidas, pero faino a costa de quedarse sen persoal, o que denota que o Concello non funciona ben», sostiene. La portavoz del PP reprocha al ejecutivo local que optase por la «solución fácil» y la achaca «á súa falta de xestión e de diñeiro».
La portavoz popular recuerda que el año pasado el plan de empleo provincial permitió contratar a 13 personas para distintos departamentos y servicios y considera que la renuncia «non ten moito sentido». Elena Estévez concluye que la decisión de optar por licitar la limpieza de viales y playas «parece impropia da esquerda» porque a su juicio supone una «privatización» de servicios.
- La Sareb, como acreedora de la deuda, se queda con los chalés de A Regueira
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- Final feliz a cuatro días en altura
- La Policía evita que la pareja de O Real okupe otra casa en Touzal
- Una manada de hasta seis caballos llega hasta la autovía en Meira
- Detenida la pareja okupa de Moaña por entrar en una casa habitada en Meira
- Abal prepara un giro radical en las Fiestas del Cristo de Cangas
- Pontevedra pide dos meses de veda en el pulpo y poner límites al resto de artes