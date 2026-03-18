Los peritos revisan hoy de nuevo los garajes del edificio Noria 4 para detectar fugas y aportar soluciones

Los camiones de desatascos habilitados por el Concello de Cangas y la UTE concesionaria del servicio del agua se sumaron ayer a las bombas de achique que llevan varias semanas intentando vaciar el agua acumulada en los garajes del edificio de Noria 4. La actuación obligó a mantener cerrado al tráfico rodado el tramo entre las calles Gondomar y Baiona hasta terminar la jornada de trabajo, a última hora de la tarde, habilitando desvíos alternativos, y podría repetirse hoy. Está previsto para media mañana una nueva visita de técnicos y peritos de las partes implicadas (comunidad de propietarios, Concello y empresa concesionaria) que puedan determinar el origen de las filtraciones y también soluciones efectivas a un problema que se eterniza.

«Nosotros nos estamos implicando para resolver el asunto, pero son los técnicos quienes tienen que decir qué pasa y cómo hacerlo», insiste la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez, que ayer visitó el inmueble y habló con operarios de la empresa de desatascos que trabaja por encargo del consistorio y con vecinos afectados por la acumulación de agua y lodos en los sótanos. También acudió la concejala Xiana Abal, quien recuerda que ya no es la primera vez ni la segunda que se inspecciona el edificio y que se demostró que no se trata de un problema de la tubería municipal ni de filtraciones desde la red pública, sino de estanqueidad de una propiedad privada anexa al río Bouzós. En cualquier caso, aboga por volver a revisarlo y sacar conclusiones en el recorrido previsto para hoy a media mañana.

Las ediles Xiana Abal y Sagrario Martínez, con vecinos del inmueble. / G.Núñez

Repiten desde el gobierno local que se están volcando con la situación del edificio Noria 4 y en las inundaciones en el parking del inmueble que se suceden desde principios de año, aunque reiteran que sus responsabilidades se ciñen a las infraestructuras y servicios públicos. Los afectados insisten en reclamar al Concello que abra la calle para determinar si puede estar ahí el origen de las inundaciones que obligaron incluso a su revisión con buzos, aunque el gobierno local se mostraba reticente. No obstante, representantes de las partes se reunieron en dependencias municipales, donde estuvieron presentes las edilas de Obras e Servizos y Facenda, Sagrario Martínez (PSOE) y Xiana Abal (BNG), y el edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, para intentar acercar posturas.

Aunque en las últimas semanas varias bombas de achique funcionan a pleno rendimiento las 24 horas del día, no dejan de registraron nuevos episodios de entrada de agua en el garaje, que continúa anegado y con evidentes muestras de residuos. Al trabajo se sumaron operarios y un camión de la empresa Contucho cuyos costes asume el Concello, según aseguran desde el gobierno local. También se anunció el refuerzo con maquinaria de Trainasa, la empresa que trabaja habitualmente para la UTE Gestión Cangas, aunque la falta de espacio les impide trabajar de forma simultánea. El objetivo es que hoy quede prácticamente despejado para que a lo largo de la mañana puedan entrar los técnicos, revisar dónde se producen las filtraciones y determinar su origen y responsabilidades.

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Además, sigue pendiente de acreditar documentalmente el cumplimiento de los requerimientos derivados de una sentencia judicial sobre este asunto y si fueron adoptadas las medidas necesarias para corregir las deficiencias estructurales del edificio que los informes técnicos relacionaban con las inundaciones.