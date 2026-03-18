«Entre los muros del olvido», un libro sobre Mauthausen en Bueu

La Librería Miranda organiza hoy la presentación del libro «Entre los muros del olvido», de Juan de Sola Vallbrecht. El volumen recoge la historia de Ramón García Martrínez (Almería), que fue uno de los españoles que en la II Guerra Mundial acabó deportado en el campo de concentración de Mauthausen y logró sobrevivir. La presentación será a las 19.00 h en el Centro Social do Mar.

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