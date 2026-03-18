Moaña destinará hasta 150.700 euros a subvenciones a colectivos y clubes deportivos

El proyecto de presupuestos municipales que el gobierno local de Moaña, del BNG y con mayoría absoluta, presentó ayer a los grupos de la oposición —PP y PSOE— en la Comisión Especial de Contas e de Facenda, y que se votará inicialmente en el pleno de la corporación del jueves 26 de marzo, asciende a 15.072.938,44 euros. La cifra supone que, por primera vez en la historia del municipio, las cuentas superarán los 15 millones de euros. El incremento es del 6,30% con respecto al presupuesto de 2025. Uno de los capítulos que más interés despierta entre los colectivos locales es el de las subvenciones nominativas, que mantiene la misma cuantía y se sitúa en 150.700 euros.

Estas ayudas municipales a asociaciones y clubes deportivos, pese a conservar su importe, son objeto de reparos por parte de la Intervención municipal en su informe sobre las cuentas. En él se cuestiona «si es necesario seguir manteniendo subvenciones a clubes y asociaciones, teniendo en cuenta que el Concello ya asume parte de su gasto sin contraprestación». El informe alude a la cesión de instalaciones municipales, como las pistas deportivas, y a «servicios cuya prestación no es obligatoria por parte del Concello».

Las cuentas consignan 162.020 euros, aunque solo 150.700 corresponden al ejercicio de 2026. El resto procede de subvenciones del año pasado que todavía no fueron ejecutadas.

Dentro de esa partida, una parte destacada, hasta 29.000 euros, se destinará a entidades de asistencia social. El colectivo de familiares de personas con alzhéimer Afamo, con centro de día en Moaña, será el principal beneficiario, con 12.000 euros. La asociación Xoga, dedicada a la integración de personas con discapacidad auditiva, recibirá 5.000 euros. Esta entidad colabora de forma habitual con el Concello en la interpretación en lengua de signos de distintos actos culturales y de ocio.

También se reservan 3.500 euros para Aspamsim, colectivo de personas con discapacidad intelectual; 3.000 euros para Adicam, asociación de lucha contra el cáncer de mama; otros 3.000 euros para Discamino, y 2.500 euros para DOA Saúde Mental, a través de su grupo de prevención del suicidio.

En materia de salubridad pública, el presupuesto contempla 24.000 euros para la Protectora de Animais do Morrazo, que tiene su refugio de perros abandonados en el monte moañés de Broullón. La ayuda más elevada, sin embargo, será para la Federación de Anpas Arco da Vella, que recibirá 34.000 euros para financiar el Plan Madruga, un servicio de conciliación de la vida laboral y familiar que atiende a menores antes del inicio de las clases.

El importe se mantiene con respecto al ejercicio anterior en unas cuentas de 15 millones de euros

En el apartado de promoción cultural, se consignan 6.000 euros en subvenciones: 4.000 para la Banda de Música Airiños do Morrazo y 2.000 para el ANPA Diapasón de la Escola de Música, en apoyo a sus Obradoiros Musicais de formación no reglada. En cuanto a los sectores económicos, 4.000 euros se destinarán a la promoción de la hostelería a través de la Asociación de Hostaleiros de Moaña.

Por último, para la promoción y el fomento del deporte se reservan 53.700 euros en subvenciones repartidas entre once clubes. En general, estas ayudas contribuyen a la organización de campeonatos y pruebas que se celebran en el municipio y que atraen a entidades de otras localidades, con el consiguiente impacto en la hostelería y el comercio local.

De esa cantidad, 12.500 euros se destinan a la SD Samertolaméu de remo como subvención para la Bandeira Illa de Samertolaméu-Concello de Moaña de la Liga Galega. Otros 11.250 euros irán para la bandera femenina de la Liga Galega que organiza la SD Tirán, y una cuantía igual para la prueba masculina de la misma competición autonómica.

Las ayudas de entre 1.500 y 3.000 euros se repartirán entre clubes como Atletismo Samertolaméu, Taekwondo Patiño, Club Hebe, Punta Fondón de ciclismo, THC Bike o Triatlón Morrazo.