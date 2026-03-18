El IES Johan Carballeira de Bueu celebra el quinto aniversario de su feria solidaria, que pasa a llamarse "Talent for Change"

La feria que organiza el IES Johan Carballeira cada mes de mayo en el centro de Bueu cumple su quinto aniversario y viene con novedades importantes. La primera es que el evento cambia de nombre y pasa de «Art for Change» a «Talent for Change», una denominación claramente asociada a la temática sobre la que llevan trabajando los estudiantes desde principios de curso: el talento. La iniciativa fue presentada este martes en el Concello de Bueu, donde alumnado de 4º de ESO expuso a responsables municipales las necesidades de espacios y recursos para que «este ano logremos unha participación máis multitudinaria e unha recadación que bata récords». La cita será el sábado 9 de mayo en la Praza Massó.

La elección del talento como motor de la feria está relacionada al proyecto Erasmus del instituto bueués: «Ikigai. Aprender con propósito». El término ikigai hace referencia a un concepto japonés que alude a una misión o pasión y que busca un propósito de vida, lo que a su vez se asocia a la longevidad y felicidad. Por ello, a principio de curso el alumnado tuvo que esforzarse en un ejercicio de introspección para descubrir sus talentos. Un proceso en el que tuvo que responder a cuatro preguntas: qué es lo que amas, qué se te da bien, qué es lo que el mundo necesita y cuál podría ser tu profesión. «Todo o alumnado do instituto está a realizar actividades que nos axuden a descubrir os nosos talentos e como potencialos, non só para o noso beneficio senón tamén para a sociedade», explicaba María, una de las jóvenes estudiantes, a la concejala de Cultura de Bueu, Carmen García, en la presentación.

La feria «Talent for Change» tiene un marcado carácter solidario y benéfico, en el que toda la recaudación se destina a dos asociaciones. Este año las beneficiarias son Inventiva y Ruído de Fondo, claramente relacionadas con la temática de este festival. La primera tiene como objeto ayudar a cubrir las necesidades de la infancia y juventud con inquietudes intelectuales, talentos o altas capacidades en la provincia de Pontevedra. «Pareceunos unha boa opción porque é unha asociación que potencia o talento», explicaba Aroa, otra de las estudiantes encargadas de presentar la iniciativa.

Por su parte, Ruído de Fondo es un colectivo de la propia comarca de O Morrazo que promueve la cultura y el ocio con la música como denominador común y a través de iniciativas como el festival Satur-Day Fest, un magosto musical o su Nadal Sonoro. «É unha opción diferente, que contribúe a cultura do noso entorno. E sobre todo gustounos porque ofrece a pequenos e novos grupos ou a aqueles que queiran desenvolver o seu talento e aportalo á sociedade», expuso Carlota, otra de las alumnas de 4º de ESO del IES Johan Carballeira.

Estudiantes y docentes del IES Johan Carballeira con la concejala de Cultura de Bueu, Carmen García, para presentarle el nuevo "Talent for Change". / Santos Álvarez

El carácter solidario del "Talent for Change" se completará con la recogida de comida no perecedera para el Banco de Alimentos de Vigo y de tapones para la Asociación Juan XXIII de Cangas. «Existe a posibilidade de que se realice un obradoiro de bebidas africanas e que nel se recaden fondos para a asociación Accem, que é a que traballa cos refuxiados que están acollidos en Bueu», añaden desde el instituto.

Un proyecto competencial y transversal

El trabajo alrededor del talento se articuló como un proyecto competencial dentro del curso. Competencial y transversal porque se trabaja en talleres y desde prácticamente todas las asignaturas: música, matemáticas, lengua castellana, gallega y francesa, biología, plástica... En uno de esos talleres el estudiantado puso el foco en el talento más cercano a través de un documental con entrevistas a reconocidas personas de Bueu o asentadas en el municipio. Una lista que incluye a deportistas como Amador Lorenzo, David Iglesias, Alicia Prieto, Andrés Ríos, Luis Paredes o Mariña Torres; escritores y autores como Arturo Sánchez Cidrás, Alfonso Láuzara o Lucía Durán; o artistas como Marc Taeger, Xulio Lago, Thomas Apostolou, entre otros muchos. Un trabajo realizado íntegramente por el alumnado, que se repartió tareas como las entrevistas, la grabación o edición.

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Otras de las novedades de este año del "Talent for Change" es que viene con una mascota, elegida por votación del estudiantado del IES Johan Carballeira entre diversos animales característicos de la fauna de Galicia. La opción mayoritaria fue la del «ourizo cacho» o erizo, que acompañará al festival durante las próximas ediciones. La programación de este año incluirá teatro, talleres, experimentos, micro abierto de música y poesía, una recogida de residuos en la playa de Banda do Río, conciertos, batucada o la elaboración de una alfombra floral de bienvenida a los visitantes. En la feria participarán todos los centros educativos del municipio y entidades e instituciones como la Universidade de Vigo, Asociación Cultural Meiro, 13Grados, Aerodron Club Bueu, Cunchas e Flores, Doa Saúde Mental Cangas, ECOpercusión o el Museo Massó.