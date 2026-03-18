Un muro, drenaje y hormigón especial para contener el hundimiento de O Con en Moaña

El tramo de la calle José Costa Alonso paralelo a la playa de O Con, la única con bandera azul de Moaña, permanece cortado al tráfico rodado desde el pasado 9 de diciembre. El cierre se produjo tras agravarse las grietas y el hundimiento en todo el entorno del arenal, incluido el mirador de O Fiunchal, acordonado desde hace seis años por riesgo de desplome.

Durante este tiempo, y a la espera de que la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, asuma su responsabilidad y ejecute un proyecto estructural, la Asociación de Veciños de Tirán O Pegho trasladó al Concello la necesidad de una intervención de emergencia. El objetivo es, al menos, restablecer el tráfico ante el malestar de los residentes de la zona.

Este miércoles, el gobierno local presentó al colectivo vecinal el proyecto técnico encargado tras esa demanda. La actuación, con un coste de 40.000 euros antes de impuestos, permitirá recuperar el paso de los vehículos.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de dos meses y el Concello ya ha iniciado los trámites para su contratación, con la intención de que los trabajos «puedan comenzar en el menor tiempo posible», explicó la regidora, Leticia Santos.

El proyecto, elaborado por un ingeniero de caminos, canales y puertos, plantea una solución técnica especializada. La intervención contempla la retirada de los materiales del subsuelo del camino, el sellado del muro por su cara interior y la colocación de un geotextil que facilite el drenaje del agua y evite la pérdida de sedimentos.

Además, se aportará nuevo material drenante en la base, compuesto por grava y tubos que permitan evacuar hacia el exterior el exceso de agua acumulada en el interior del muro. También se añadirá material para compactar la base y se ejecutará un nuevo muro interior, dividido en tres tramos de dos metros cada uno, con el fin de reforzar la capacidad estructural de la infraestructura.

Recreación de la intervención que se ejecutará. / FdV

Sobre ese apoyo se construirá una placa de hormigón armado, «que está especialmente preparada para ambientes marinos», que funcionará como elemento de conexión entre los distintos tramos, a modo de puente. La intervención se completará con la extensión del aglomerado y el pintado de la señalización horizontal, manteniendo la estética del Camiño Real.

En relación con el necesario proyecto integral, que tenga en cuenta los temporales de viento y oleaje, cada vez más frecuentes, para que Costas acometa una solución duradera, el gobierno local explica que sigue a la espera de que el organismo convoque la reunión solicitada, la segunda ya, con una propuesta técnica «que contribuya a mitigar los efectos del cambio climático». En todo caso, el Concello considera que la reapertura de este tramo concreto «no se puede demorar más».

El vial, cortado, este miércoles. / Gonzalo Núñez

Zanja

Conviene recordar que, aunque el cierre preventivo del mirador de O Fiunchal se decretó hace ya seis años, en el vial sobre el que ahora se va a intervenir llevan tiempo apareciendo socavones y abriéndose grietas.

De hecho, para intentar acometer una reparación que garantizase la seguridad en esta zona, donde el tráfico motorizado está restringido solo a residentes tras la reforma del Camiño Real, el Concello abrió parte del firme el pasado verano. Entonces encontró un socavón de 12 metros de largo, a lo largo del cual el asfalto se encontraba literalmente en el aire, después de que la fuerza del mar retirase el material sobre el que se asentaba la carretera.

Además del riesgo para la movilidad en Moaña, la situación genera preocupación porque bajo el firme discurren servicios de saneamiento y abastecimiento, así como la entrada a la comarca del emisario submarino que trae el agua de la traída general desde el embalse vigués de Eiras.