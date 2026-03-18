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La Diputación reparte los 2,6 millones del Plan Extra a Cangas, Moaña y Bueu

Se humanizarán el entorno del centro de salud cangués con 1,1 millones y la Rúa Nova en Beluso con 600.000

Se mejorará el cementerio municipal moañés con 900.000 euros

Recreación de la mejora del entorno de las calles del centro de salud de Cangas.

Recreación de la mejora del entorno de las calles del centro de salud de Cangas. / Fdv

Cristina González

La Diputación Provincial de Pontevedra acaba de activar los mecanismos para distribuir los recursos del II Plan Extra, destinando aproximadamente 2,6 millones de euros a los municipios de Bueu, Cangas do Morrazo y Moaña para sumarse a la modernización de la provincia. Estos recursos provinciales completarán acciones en estos tres municipios que movilizarán más de 3,5 millones de euros para impulsar proyectos transformadores que estabilizarán la población y sentarán las bases para un crecimiento sostenible y equilibrado en el territorio. Los importes del II Plan Extra se aprobarán en la sesión plenaria ordinaria del órgano provincial este mes de marzo, que tendrá lugar el viernes 27, gracias a la estabilidad política de la provincia.

En el caso del Concello de Cangas do Morrazo, se beneficiará de aproximadamente 1,1 millones de euros para humanizar el entorno del centro de salud, la calle Ferrol, Gondomar y Redondela, cuyo presupuesto supera los 1,5 millones de euros. Por su parte, Moaña recibirá alrededor de 900.000 euros del II Plan Extra de la Diputación Provincial de Pontevedra, que el gobierno local destinará a financiar parte de la mejora del cementerio municipal, cuyo coste asciende a unos 1,2 millones de euros.

 El Concello de Bueu recibirá aproximadamente 600.000 euros para financiar la humanización del área que rodea la Rúa Nova de Arriba, en Beluso, cuyo presupuesto global asciende a unos 800.000 euros.

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En el conjunto de la provincia, 57 municipios se beneficiarán del II Plan Extra, que les otorgará aproximadamente 37 millones de euros para impulsar proyectos estratégicos locales que supongan mejoras significativas en el equilibrio territorial de la prestación de servicios, tengan relevancia en sectores locales, supramunicipales o regionales, fomenten el desarrollo del territorio, atraigan y retengan población, cuenten con un componente estratégico y promuevan la igualdad de oportunidades entre zonas rurales y urbanas.

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