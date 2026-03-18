Despliegue artístico por la inclusión

Moaña celebra por todo lo alto el Día Mundial del Síndrome de Down. Este sábado, 21 de marzo a las 17.00 horas, el Palco da Música de la Alameda del centro urbano se llenará de actividades organizadas por la consellería de Benestar Social, que dirige María Sanluis.

El primer acto será institucional y consistirá en la lectura de un manifiesto a cargo de personas con Síndrome de Down que son usuarios de colectivos como la Asociación Juan XXIII (colectivo sin ánimo de lucro dedicado a la formación y promoción integral de las personas con discapacidad intelectual y con uno de sus centros en Cangas), las asociaciones Down Vigo y Down Pontevedra y el colectivo de apoyo de personas con discapacidad intelectual y sus familias Aspamsim. En concreto de la lectura del manifiesto se encargarán Moisés Chantada, Iris Curra, Antón Esteban, José Carlos Martínez, Carla Nogueira e Iván Giráldez.

Después le seguirá una charla a cargo de Pepita Coello González, vecina de Moaña y familiar de un usuario de Down Pontevedra Xuntos. Narrará como es su experiencia en el cuidado.

Después llegará el momento del teatro con una representación a cargo de los integrantes del Proyecto Luzazul. Se trata de una iniciativa impulsada por el Concello de Cangas que consiste en un laboratorio de investigación desde la expresión utilizando el teatro como herramienta y en el que participan personas con diversidad física e intelectual.

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El evento concluirá con un concierto de la Banda de Música Airiños do Morrazo, en la que toca el moañés Moisés Chantada Santomé, también con Síndrome de Down y que en la banda de referencia del municipio se encarga de la percusión. Las jornadas serán dobladas a lengua de signos gracias a la Organización de Diversidad Sensorial Xoga.