El Coro San José sale esta noche para cantar a las Pepas y Pepes en Cangas

El tradicional Coro San José de Cangas volverá a salir en la noche de este miércoles para recorrer ya en la madrugada del jueves y coincidiendo con la festividad de San Joséque este año es festivo, las calles de Cangas para cantar a los Pepes y Pepitas en el día de su onomástica, repitiendo un compromiso de muchos años con los Josés y Josefas que recuperó el inolvidable Tucho "Perete" y que sigue su hijo Pablo Costas "Perete" con la batuta en la dirección del coro.

"A Praia", "Habaneras de Sevilla", "Algo" (Beatles) y "Quisiera ser" es el repertorio de este año del coro que comenzará, como siempre, el recorrido con una primera actuación en la Praza do Arco, a las doce de la noche, para seguir hasta la Taberna do Xefe, restaurante Macillos y continuar por las casas de las Josefas y Josés hasta altas horas de la madrugada y el cuerpo aguante. Al coro se ha incorporado mucha gente joven que se une a los veteranos que han sabido mantener viva esta hermosa tradición, casi única en Galicia, compartida con Ferrol.

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Flauta, dos violines, un violonchelo, un acordeón y cuatro guitarras acompañan a las voces de este coro.