Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Antecedentes accidente mortal de MatamáInclusión Laboral GaliciaFernando FrancoCuentas InpescaBalaídos Mundial 2030Fondo Aeroportuario
instagramlinkedin

El Coro San José sale esta noche para cantar a las Pepas y Pepes en Cangas

La serenata parte a las doce de la noche de la Praza do Arco

En el repertorio se incluye "Praia", "Habaneras de Sevilla", "Algo" de los Beatles y "Quisiera ser"

El Coro San José en la serenata del año pasado.

El Coro San José en la serenata del año pasado. / Santos Álvarez

Cristina González

El tradicional Coro San José de Cangas volverá a salir en la noche de este miércoles para recorrer ya en la madrugada del jueves y coincidiendo con la festividad de San Joséque este año es festivo, las calles de Cangas para cantar a los Pepes y Pepitas en el día de su onomástica, repitiendo un compromiso de muchos años con los Josés y Josefas que recuperó el inolvidable Tucho "Perete" y que sigue su hijo Pablo Costas "Perete" con la batuta en la dirección del coro.

"A Praia", "Habaneras de Sevilla", "Algo" (Beatles) y "Quisiera ser" es el repertorio de este año del coro que comenzará, como siempre, el recorrido con una primera actuación en la Praza do Arco, a las doce de la noche, para seguir hasta la Taberna do Xefe, restaurante Macillos y continuar por las casas de las Josefas y Josés hasta altas horas de la madrugada y el cuerpo aguante. Al coro se ha incorporado mucha gente joven que se une a los veteranos que han sabido mantener viva esta hermosa tradición, casi única en Galicia, compartida con Ferrol.

Noticias relacionadas

Flauta, dos violines, un violonchelo, un acordeón y cuatro guitarras acompañan a las voces de este coro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents