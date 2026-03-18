La Consellería de Vivenda ultima la adjudicación del proyecto de pisos en Bueu y una de las aspirantes debe justificar su oferta económica

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas afronta la recta final para la adjudicación del contrato para redactar el proyecto de la promoción pública de pisos en Bueu. La mesa de contratación ya tiene sobre la mesa la valoración de las ofertas técnicas y esta semana procedió a la apertura de las económicas. De momento no hay una propuesta de adjudicación porque la mejor de las plicas económicas incurre en un presupuesto «anormalmente» bajo, razón por la que se requiere a la licitadora que presente en un plazo de tres días hábiles una justificación de su oferta.

El contrato salió a licitación por un importe de 225.099 euros y la mejor de las propuestas económicas es la de Iglesias y Veiga Arquitectos, un estudio que no figuraba por error en la relación publicada el 29 de enero tras la apertura del sobre A y que obligó a enmendar esa acta. Su oferta económica es de 141.141 euros, que con el correspondiente IVA asciende a 170.780 euros. La mesa de contratación acordó en su reunión de esta semana reclamar a esta empresa que justifique su presupuesto y que precise las condiciones de su oferta para decidir si finalmente se tiene en cuenta o se excluye.

A esta adjudicación optan un total de 17 aspirantes y la propuesta de contratación tiene en cuenta la puntuación de la propuesta técnica (sobre B) y la económica (sobre C). En el primer apartado el estudio con mejor valoración fue Terceroderecha Arquitectos, de A Coruña, con un total de 36,50 puntos sobre un total de 45. Después se sitúa la unión temporal de empresas (UTE) Bueu, formada por Vázquez Fariña y Rodríguez Fontán, con 35,50 puntos; la ute AM2-Javier López Franco, con 35,25 puntos; Rodríguez y Rivoira Arquitectos con 34 puntos; y Dosesmas Arquitectos e Iglesias y Veiga Arquitectos, ambas con 34,50 puntos.

En el capítulo económico la mejor oferta es la Iglesias y Veiga Arquitectos y es también la única a la que se requiere la justificación del precio. Las siguientes son la Jesús Alonso Fernández, con un importe de 143.341 euros (173.442 euros con IVA); y Terceroderecha Arquitectos, con 143.990 euros (174.227 euros con IVA). Son las únicas licitadoras con una oferta por debajo de los 144.000 euros, sin IVA.

El estudio que resulte adjudicatario tendrá un plazo de cinco meses para entregar el proyecto básico y de ejecución y asumirá la dirección de obra para la construcción de un edificio de 21 viviendas en la agrupación de dos solares cedida por el Concello de Bueu.