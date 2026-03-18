Charla del programa «Protego» sobre conductas adictivas

El Concello de Bueu y la Asociación Érguete impulsan el programa «Protego», un plan de prevención de conductas adictivas y que se dirige a las familias. El lunes 23, en la Biblioteca Torrente Ballester, se organizar la charla «Falando enténdese a xente», para abordar habilidades de comunicación. Será a las 17.00 horas.

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