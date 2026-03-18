Comunidades de usuarios
Charla en Bueu sobre las traídas de agua
Redacción
Bueu
La Biblioteca Torrente Ballester de Bueu acoge hoy a las 18.00 horas una charla y jornada formativa sobre las traídas de aguas vecinales, que forma parte de un programa de la Diputación de Pontevedra e impartida por técnicos de la empresa Rodespi.
La asistencia es gratuita y se abordarán cuestiones como el Plan Sanitario da Auga (PSA), el control de calidad y la toma de muestras, el mantenimiento de las instalaciones, las obligaciones legales y la documentación de las comunidades y el acceso a los programas de subvenciones +NovaAqua y +Aqua 2026.
La jornada concluirá con la exposición de casos reales y con la resolución de dudas y preguntas por parte de los asistentes.
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