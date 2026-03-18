Cangas presenta hoy su proyecto para humanizar el entorno del centro de salud y renovar los servicios

El proyecto de humanización del entorno del centro de salud de Cangas, que incluye una parte de las calles Ferrol, Gondomar y Redondela, se presenta hoy al público en un acto en el salón de plenos (19.30 horas) con la intervención de los técnicos redactores, Francisco Antonio Valle Rubín y Martín Piñeiro Fernández (del equipo Renova Integral Services SL), y de la arquitecta municipal Mª Isabel Medraño. La actuación tiene un presupuesto de ejecución material de 1.064.088 euros, y de licitación de 1.532.180 euros, y contempla fundamentalmente la renovación de los servicios básicos de luz, abastecimiento de agua y saneamiento, antiguos y muy deteriorados, así como la canalización de aguas pluviales, ahora inexistente. En superficie, el ensanche de aceras en todo el ámbito y la mejora de accesos al centro de salud, así como a portales y garajes colindantes.

La propuesta no es nueva y ya estaba en la agenda del Concello de Cangas con Victoria Portas en la Alcaldía. Parte de considerar y valorizar el espacio público como un derecho fundamental de la ciudadanía y poner en marcha actuaciones que prioricen el uso peatonal de muchos de esos espacios que los coches tienen colonizados. Ese es el objetivo esencial de la Red Ágora, que abandera la Diputación de Pontevedra y a la que está adherido el Concello de Cangas, que buscó fondos para elaborar proyectos en esa dirección. Entre ellos, la “humanización” de la plaza del entorno del centro de salud, de los accesos a las instalaciones sanitarias y de la calle Ferrol, partiendo de un modelo de “plataforma única” que elimine barreras de movilidad y dé protagonismo a las personas frente a los vehículos a motor. Una filosofía que se trasladó en la propuesta realizada por Mabel Medraño y remitida a la Diputación para justificar que sufragara el coste del proyecto que hoy se presenta en un acto público.

En el estudio de la situación actual, los técnicos redactores detectaron desgaste generalizado del pavimento, fisuras, baches y reparaciones irregulares, aceras deterioradas y desniveladas, señalización degradada y deficiente mantenimiento del entorno. Además, ese espacio carece de elementos que favorezcan la estancia, la interacción social y la calidad ambiental, aspectos que se propone corregir y dar respuestas con la actuación proyectada.

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Otro problema relevante es la fuerte pendiente, en algunos tramos de calles próxima al 30%, y voladizos a muy baja altura como consecuencia de esos desniveles, que el equipo redactor propone reducir hasta en un 10% eliminando las aceras existentes y alargando los desarrollos de las mismas lo máximo posible hasta las entradas al centro de salud, entre otras medidas que explicarán esta tarde.