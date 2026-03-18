Cangas y Bueu, entre los concellos que registran más aves arrastradas

Cangas y Bueu figuran entre los municipios gallegos que contabilizan más aves arrastradas a sus playas por las duras condiciones meteorológicas de este invierno, con una sucesión de borrascas de alto impacto. Las asociaciones Cemma, SEO/BirdLife, Grupo Naturalista Hábitat, Sociedade Galega de Historia Natural y el personal de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica recopilaron los datos y cuantifican que fueron más de 3.500 ejemplares. Un trabajo que permite establecer que el municipio con mayor número de registros fue el de Ribeira, con el 19% del total. Luego están O Grove, Muros, Carnota y Porto do Son, con una horquilla de entre 10 y el 12%; y después figuran Vigo, Cangas, Boiro, Sanxenxo, Vilargarcía, Bueu y Ferrol, con porcentajes que oscilan entre el 1 y el 6% del total de aves arrastradas hasta las costas gallegas.

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