El amor está bien, pero mucho mejor si es por carta

Las expresiones de amor son muy buenas. Incluso cada vez más necesarias al parecer. Pero siempre es mejor hacerlas a través de la tradicional carta o por las más comunes redes sociales. Por eso de no ensuciar las fachadas de Cangas. A veces la limpieza de la villa es cosa de todos.

Se acumulan los festivos y, para los más afortunados, también el tiempo libre

Se acumulan los festivos en la comarca, ojalá el sol los acompañe. El festivo de mañana, San José, seguro que permite a muchos vecinos cogerse un puente largo. Parece que al menos el fin de semana saldrá el sol. Ya solo centrados en los cangueses, el próximo viernes 27 también es festivo en la villa, el Viernes de los Dolores. Los más afortunados enlazarán un puente una semana con una larga Semana Santa la siguiente. Lástima de que todavía no está la cosa para disfrutar de un chapuzón en la playa, aunque valientes siempre los hay.

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Encontronazos digitales por el viaje a Cabo Verde de Araceli Gestido

Como ocurre con casi todo en Cangas, el viaje de la alcaldesa, Araceli Gestido, a Cabo Verde, desató un curioso debate en redes sociales. Los hay a favor y en contra y después están los que opinan con humor que «salió de una selva para meterse en otra», en referencia al Concello. Eso sí, en Cabo Verde selvas, selvas no se encuentran, es más fácil perderse en un desierto.