Vecinos de Moaña reciben, por error, cartas que amenazan con cortar el agua

Los vecinos de Moaña que no tienen domiciliado el recibo del suministro de agua de la traída general se vieron alertados en los últimos días al recibir cartas certificadas en las que se les notificaba un supuesto «impago del último recibo de diciembre», pese a que, en muchos casos, ya estaba abonado.

La preocupación se extendió porque en esas comunicaciones se advertía de una posible suspensión del servicio a partir de comienzos de abril. Además, se emplazaba a los afectados a acudir a las oficinas de la empresa concesionaria del ciclo del agua, Aqualia, en la villa.

Según ha podido saber FARO, hasta esas dependencias se desplazó un buen número de personas. Allí se les informó de que todo obedecía a un error y de que las cartas se habían enviado antes de comprobar que la tasa del agua ya estaba pagada.

Ante la incertidumbre generada por esta situación, Aqualia pidió disculpas a los usuarios afectados tanto por el susto como por las molestias ocasionadas al tener que acudir a sus oficinas. Ayer, además, la concesionaria contactó telefónicamente con cada uno de los clientes implicados para aclarar el fallo en el cruce de datos y tranquilizarlos, confirmando que no habrá ningún corte en el suministro de agua el próximo mes de abril.

Traídas comunales

En Moaña, el Concello mantiene proyectos para seguir ampliando la red de abastecimiento general a barrios de la zona alta que todavía carecen de este servicio, como Broullón y Paradela Alta, en la margen baja de la PO-313; A Marrúa, también en la misma ladera; y el camino de Ameixeira.

Noticias relacionadas

Con todo, Moaña es el municipio de la comarca que menos depende del agua procedente del embalse de Vigo a través del emisario submarino, ya que miles de vecinos se abastecen también mediante traídas comunales.