Tertulia sobre el libro «O Faro» en la Lonxa Literaria de Moaña
La Lonxa Literaria de Moaña organiza un tertulia para el 10 de abril a las 20.30 horas en el Centro Cultural Daniel Castelao de Quintela. La conversación versarás obre el libro «O Faro», de Carlos Labraña. Participará el propio autor. Por otro lado, el colectivo ya está recogiendo libros de segunda mano para repartidos el sábado 25 de abril con motivo del Día do Libro. Se entregan en la biblioteca de Quintela.
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- La Sareb, como acreedora de la deuda, se queda con los chalés de A Regueira
- Final feliz a cuatro días en altura
- La Policía evita que la pareja de O Real okupe otra casa en Touzal
- Abal prepara un giro radical en las Fiestas del Cristo de Cangas
- Pontevedra pide dos meses de veda en el pulpo y poner límites al resto de artes
- Detenida la pareja okupa de Moaña por entrar en una casa habitada en Meira
- El vino moañés «Raigames», con otro Oro en Vinespaña