Tertulia sobre el libro «O Faro» en la Lonxa Literaria de Moaña

La Lonxa Literaria de Moaña organiza un tertulia para el 10 de abril a las 20.30 horas en el Centro Cultural Daniel Castelao de Quintela. La conversación versarás obre el libro «O Faro», de Carlos Labraña. Participará el propio autor. Por otro lado, el colectivo ya está recogiendo libros de segunda mano para repartidos el sábado 25 de abril con motivo del Día do Libro. Se entregan en la biblioteca de Quintela.