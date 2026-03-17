El profesorado prepara una huelga para el 28 de abril

Continúa la huelga de profesores y los martes negros. La responsable de secretaria de organización del STEG, Comba Campoi, presentó ayer, en compañía de Laura Arroxo (CIG Ensino), y Ana Cabanelas y suso Conde (Asambleas abertas de Ensino Público) un calendario de acciones conjuntas y unitarias para forzar a la Consellería de Educación a una negociación sobre las condiciones de trabajo de las docentes de los centros públicos gallegos. Tal y como explicó Comba Campoi, se iniciaron a comienzos de este curso movilizaciones para reclamar la recuperación de los derechos que el cuerpo docente gallego tenía conseguido antes de la crisis, así como la adecuación de las condiciones de trabajo al contexto social y educativo. Estas movilizaciones era la continuidad de las que ya empezaran como respuesta al acuerdo sindical con la minoría de la Mesa Sectorial en octubre de 2023. A lo largo de estos meses se fueron constituyendo asambleas en un centenar de centros de enseñanza de las diferentes etapas, estableciendo fórmulas de coordinación que les permitió participar en la convocatoria de las manifestaciones como la del pasado 25 de febrero en Vigo. «Ahora hay preparada una huelga pra el 28 de abril en la Alameda.