El Concello de Moaña espera recaudar más de tres millones por el IBI

La Comisión de Contas de la corporación municipal de Moaña se reúne esta tarde para realizar la primera valoración de la propuesta de presupuestos municipales para 2026, elaborada por el gobierno local del BNG, que cuenta con mayoría absoluta.

Las cuentas ascienden a 15.072.938,44 euros y superan por primera vez en la historia del municipio la barrera de los 15 millones. El incremento es del 6,30% respecto al presupuesto de 2025. El próximo lunes 23 serán presentadas a los distintos colectivos del municipio.

En el capítulo de ingresos, el Concello prevé que el 20,42% de la recaudación proceda del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Esto supone unos 3.077.940 euros aportados por los propietarios de viviendas y locales.

En cuanto al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, conocido popularmente como rodaje, la previsión es recaudar 775.709 euros, lo que representa el 5,15% del total de los ingresos municipales.

A esta cantidad se suman 294.533 euros del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos y otros 230.879 euros del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que abonan las empresas y negocios con actividad en el municipio. En conjunto, los impuestos directos representan el 29,05% del presupuesto, con cerca de 4,4 millones de euros.

En el caso del impuesto indirecto sobre construcciones, instalaciones y obras, el Concello prevé un aumento del 14,88%, hasta situarse en 373.363 euros. Esta previsión se apoya en el dinamismo de la construcción en Moaña durante los últimos años, con nuevos proyectos de obra y reformas.

Por el contrario, la estimación por tasas, precios públicos y otros ingresos cae un 20,78% respecto al ejercicio anterior, hasta quedarse en 929.911 euros.

Con todo, el principal sostén de las arcas municipales sigue estando en las transferencias corrientes de otras administraciones, que superan los 7,9 millones de euros y representan el 52,48% del presupuesto. Esta partida crece un 26,28% respecto a 2025, al contemplarse un mayor ingreso procedente de subvenciones de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra para servicios sociales.

Aun así, el ejecutivo local advierte de que estas aportaciones seguirían siendo insuficientes para cubrir el coste real del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

El PSOE pide evitar el crédito del auditorio

El concejal del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, reclama al gobierno local del BNG que negocie con la Xunta de Galicia la financiación del futuro auditorio y de las viviendas públicas, «evitando que el Concello tenga que asumir estas inversiones mediante endeudamiento». El edil se muestra especialmente crítico con la intención del ejecutivo de solicitar un crédito.

Aunque considera esenciales ambas dotaciones, el socialista cree que sería un error financiar estas actuaciones con recursos propios o mediante préstamos. «En todos los concellos de nuestro entorno este tipo de infraestructuras las financia la Xunta de Galicia», señala.

Rodríguez insiste en que la obligación del gobierno municipal es buscar esa financiación institucional. «La alcaldesa tiene que sentarse a hablar y negociar con la Xunta. Para eso también está la política», añade.