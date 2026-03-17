El PP de Cangas denuncia doble vara de medir en gestión urbanística

El PP de Cangas califica de «cinismo intolerable» la gestión urbanística que aplica el gobierno tripartito de Cangas, liderado por el BNG, y lo acusa de practicar un modelo «VIP e á medida», en el que los trámites son «exprés» para algunos privilegiados mientras otros «teñen que agardar anos por unha licenza», con la excusa de falta de personal en el departamento correspondiente.

«A hipocresía deste goberno non ten límites», recalcan los populares, que achacan al tripartito sus explicaciones a muchos vecinos que esperan por licencias de obra o de primera ocupación por la supuesta falta de técnicos que las tramiten. «Temos veciños en Liméns agardando desde 2019, seis anos de espera, para poder ter os papeis da súa casa», lamentan, mientras otros casos sí se resuelven de inmediato: «En Cangas hai un modelo VIP que vai a toda velocidade para o que a ales lles interesa e un muro de formigón para o resto da veciñanza».

VUT sí, vivienda no

Critican desde el Partido Popular que esta «doble moral está afundindo aos creadores de emprego local, porque el BNG y el PSOE muestran su rechazo a la masificación turística solo «de cara á galería», pues en los despachos practican justo lo contrario: «O goberno local despacha os trámites para autorizar un piso turístico (VUT) nunha media de só tres meses», mientras que a un autónomo de la hostelería «castígano cunha agarda media de máis de nove meses para darlle unha licenza de terraza», una diferencia que consideran vergonzosa.

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Con esa «doble vara de medir», Cangas ha tramitado al menos 24 expedientes de viviendas de uso turístico (VUT) en el último año, mientras predican contra este sector como uno de los problemas con la vivienda en el municipio y dejan al margen la promoción de vivienda pública. Un «urbanismo a medida» que piden rectificar.