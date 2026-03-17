Urbanismo
El paseo de Rodeira tendrá nuevas aceras, papeleras, bancos y pavimento
La intención del gobierno es comenzar estos trabajos cuanto antes nLa actuación se centra en la zona sita frente a los chalés de Rodeira
El Concello de Cangas se pondrá en breve con la reforma y acondicionamiento de aceras en el paseo marítimo de Rodeira. Con un presupuesto de 15.000 euros y tras conseguir el permiso de Costas del Estado, el tripartito se empeñó en actuar en esta zona que está bastante deteriorado, debido en parte de al vandalismo y también a que hace mucho tiempo que no se actuó en ella.
Se trata de un lugar muy utilizado por los bañistas en verano para vestirse tras salir del agua y también es una zona utilizada para descansar en sus bancos, muy deteriorados por el paso del tiempo y qué decir de los árboles, algunos de ellos secos por la mano del hombre al ser rociados con herbicidas, supuestamente. Basta recordar que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), denunció una de estas incidencias en el Cuartel de la Guardia Civil de Cangas ya hace unos meses.
En la relación de obras que se llevará a cabo figura el desmontaje de un banco de piedra, la demolición de pavimento de hormigón, con medios mecánicos y la retirada de escombros a contenedores, la formación de cajeado ara la nueva ejecución de pavimentos, la reposición de hormigón armado de 15 centímetros de espesor, la colocación de un banco recuperado de la zona de acopio, formación de una estructura de madera con apoyos sobre base de hormigón y colocación de una viga de madera de pino rojo , suministro y colocación de tablas ranuradas antideslizantes de 40 milímetros de espesor sobre estructura de pasarela existente, todo en madera de pino rojo, colocación de papeleras fabricadas en polietileno y transporte y retirada de tierras y escombros.
Esta actuación provocará pequeños inconvenientes un paseo marítimo muy utilizado por los vecinos de Cangas, tanto en verano como en invierno.
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