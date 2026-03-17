Los okupas de Moaña entraron en una casa familiar y fueron sacados por la Guardia Civil

La pareja de okupas de Moaña, que desde hace un mes y medio mantenía en alerta a los vecinos de O Real y que el pasado domingo fue detenida tras acceder de madrugada a una vivienda habitada —aunque esa noche no había nadie en su interior— en A Moureira, quedó en libertad este lunes a primera hora de la tarde. Ambos aceptaron la petición de la Fiscalía de cuatro meses de prisión, así como la responsabilidad civil por los daños causados en la última de las casas.

Desde hace semanas, un grupo de WhatsApp integrado por unas 200 personas se coordina para avisar cada vez que intentaban entrar en otra vivienda. Ayer, varios de esos vecinos advertían del riesgo de que, tras quedar en libertad, volviesen a acceder a otra propiedad privada.

Sin embargo, según ha podido saber FARO, ambos pasaron la noche en la casa de unos familiares del varón en la parroquia de Meira. Accedieron de noche por la ventana. La familia, se vio obligada a llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad para sacarlos al haber entrado sin permiso, por lo que siguen sin residencia. Eso sí, siguen tratando de conseguir de los servicios sociales del Concello una alternativa habitacional. La mañana de este martes acudieron de nuevo al consistorio municipal para insistir en una reclamación que mantienen desde hace tiempo: un piso en Vigo, descartando otras soluciones habitacionales que se les vienen proponiendo desde el inicio de su ocupación en el barrio de O Real.