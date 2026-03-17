La mejora del entorno del Cruceiro de O Hío incluye plaza, grada y escenario

Aunque sigue pendiente de investigar la propiedad del entorno del Cruceiro de O Hío y el Concello de Cangas abrió un expediente encaminado a lograr saber su propiedad (el Arzobispado de Santiago de Compostela ya se desentendió de la propiedad), el gobierno local sigue adelante con el proyecto de humanización del entorno del Cruceiro de O Hío, en el que invertirá cerca de 300.000 euros, a excepción de que en la investigación salte la sorpresa y aparezca que la zona es de propiedad privada.

Fachada del local social que hay debajo de la explanada. | FDV

El proyecto ya está elaborado y recuerda cuando se intervino para su humanización hace más de 20 años, cuando tampoco se sabía a quién pertenecía la propiedad. En la actualidad, este espacio presenta un estado de deterioro importante que imposibilita su uso. Además, el espacio de aparcamiento ha dejado de utilizarse para tal fin, al habilitarse otro en las inmediaciones.

Vista área de donde se va a actuar en O Hío. | FDV

El objeto del proyecto es establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, según la normativa vigente para acondicionar el espacio público exterior y el local situado en la planta inferior a este entorno del Cruceiro de O Hío. Se plantea la pavimentación de la zona antes dedicada a aparcamiento con materiales tradicionales de la zona (granito). En cuanto a las instalaciones, se mejorarán las existentes y se implantarán unas nuevas donde fuese necesario. Se dotará al ámbito de equipamiento urbano necesario para su uso y disfrute (iluminación sostenible y segura, zonas de descanso y relación, asientos, masas vegetales, entre otras).

Interior del local social sito en el entorno de O Hío. | FDV

Dentro del acondicionamiento exterior de elementos existentes figura reparar barandillas y perfiles metálicos, desmontar el escenario de madera para su renovación, reparar fisuras en el muro y forjados de hormigón en la que el armado está dañado e impermeabilizar, así como limpieza de elementos de piedra (muros, pavimento, bando longitudinal) y sustitución de piezas rotas.

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Se creará un espacio publico de calidad y aquí se incluye la creación de espacios pensados para ser participativos con zonas de descanso y de relación, espacios que permitan el desarrollo cultural y el fomento de los distintos tipos de disciplinas artísticas. Se pavimentará la plaza y se construirá una grada, cuya idea surge para establecer una barrera entre el tráfico rodado y la plaza, conservando su carácter abierto y plural, aprovechando el uso de esa superficie escalonada en pendiente para la implantación del graderío. Se levantarán jardines, se prevé la ejecución de la obra necesaria para la sustitución de las canalizaciones subterráneas y renovación de las instalaciones existentes. Se renovará el escenario de madera para para resolver los problema de impermeabilización que provoca daños en el local social inferior. Además se creará una rampa de acceso y se acondicionará el local social completamente.