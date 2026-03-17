La Mancomunidade do Morrazo reclama subir cada año el IPC a Sogama como compensación por la planta de transferencia

La presidenta de turno de la Mancomunidade do Morrazo y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, junto con la gerente del órgano comarcal, Alba Álvarez, se reunieron en la mañana de este martes con el presidente de Sogama, Javier Domínguez. El principal asunto sobre la mesa fue la necesaria renovación del convenio de colaboración relativo a la gestión de la planta de transferencia de A Portela. El próximo 30 de junio caduca el acuerdo firmado en 2022, por el que Sogama compensa a la Mancomunidade con 4,75 euros por tonelada de residuos de la fracción resto procedente de los contenedores verdes.

Santos defendió que, desde 2022, el canon de Sogama creció un 68,38%, al pasar de 66 a 111,13 euros por tonelada antes de cualquier bonificación. Por ello, reclamó que el pago a O Morrazo por contar con una planta de transferencia que compacta la basura y la envía en contenedores que permiten acceder directamente en tren a las instalaciones de Cerceda aumente en esa misma proporción.

La regidora moañesa se encontró con una negativa rotunda por parte de Sogama, que alegó que la compensación del nuevo acuerdo solo puede incrementarse en la cuantía correspondiente a la subida del IPC, que en los últimos cuatro años ronda el 15%. Desde la Mancomunidade replicaron que resulta injusto que el canon de Sogama cuente con una revisión anual ligada al IPC, mientras que esta compensación no volvería a revisarse hasta dentro de otros cuatro años. Por ello, Santos propuso aplicar desde el 1 de julio el 15% del IPC acumulado desde 2022 y, a partir de ahí, revisar el acuerdo cada año para adaptarlo al coste de la vida.

Las instalaciones de la planta de transferencia. | FDV

El presidente de Sogama aceptó estudiar esa posibilidad y explicó que deberá ser debatida en el consejo de administración de la empresa pública autonómica, además de en los órganos correspondientes de la Xunta de Galicia. El compromiso es trasladar una respuesta a la Mancomunidade en un plazo de entre 15 días y un mes.

Tras la reunión en Cerceda, la presidenta del órgano supramunicipal recordó que la planta de transferencia que gestiona la Mancomunidade en A Portela supone un ahorro para Sogama y puso en valor las inversiones realizadas desde el acuerdo de 2022 en esa instalación. Entre ellas, citó la renovación de los contenedores metálicos que se cargan en los camiones y en el tren desde Vigo, la pavimentación del aparcamiento de contenedores, la mejora del sistema de carga del vehículo que opera dentro de las instalaciones para trasladarlos, el mantenimiento de la compactadora y el personal dedicado a este proceso. «Se trata de inversiones que no cubren los 4,75 euros por tonelada actuales», advirtió.

La última subida del canon de Sogama se aplicó precisamente en febrero, hasta los 111 euros por tonelada de fracción resto tratada en la planta de Cerceda. Con todas las bonificaciones, como la de la planta de transferencia o la de los programas de separación de residuos, entre ellos el contenedor marrón, los concellos de Bueu, Cangas y Moaña pagan en estos momentos 98 euros por tonelada. Si se actualiza el IPC, este precio será algo más bajo a partir del próximo verano.

La comarca se suma al Proyecto Traza de control de la basura

En la reunión celebrada ayer en Cerceda, la presidenta de la Mancomunidade trasladó a su homólogo de Sogama la adhesión del organismo de O Morrazo al Proxecto Traza. Esta iniciativa permitirá al servicio comarcal de recogida de basura dotarse de un sistema de recopilación de datos, tanto en la planta como en los camiones, para realizar la trazabilidad de la fracción resto, de los residuos orgánicos y de los envases y plásticos, que son los materiales que se tratan en la planta de Sogama.

Contar con datos en tiempo real permitirá al organismo comarcal reducir carga administrativa y reorganizar con mayor eficacia el servicio, al conocer con precisión las frecuencias y rutas más adecuadas para cada barrio de la comarca en función de la generación de residuos.

Además, la plataforma digital de Sogama también permitirá incorporar los residuos que se envían a otros gestores, como el vidrio, el papel y cartón o los voluminosos, entre ellos los muebles. Esta digitalización se suma a la reciente solicitud de ayuda presentada ante la Xunta de Galicia, que permitirá mejorar el punto limpio y trazar también el origen de los residuos recogidos a través de este servicio.