La Protectora do Morrazo se queda con los dos perros de la pareja de okupas de Moaña a cambio de 300 euros
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La Protectora de Animales do Morrazo también ha mediado en el caso de la pareja okupa de Moaña, debido a que con ellos vivían dos perros de los que se ha hecho cargo el refugio. Eso sí, la Protectora ha tenido que pagarles 300 euros por uno de los perros de raza chihuahua.
La presidenta de la Protectora, Laura Soliño, explica que ya sabían que esta pareja tenía dos perros, y en la noche del jueves fueron alertados por un vecino de que uno de ellos deambulaba solo por la calles. Le trasladaron que lo comunicara a la Policía Local y que a primera hora acudiría ella allí.
Añade que convencieron a la pareja para entregara los perros, porque si van a un albergue no les van a permitir tenerlos, pero la mujer okupa pedía 500 euros a cambio.
Desde la Protectora, conscientes de que animales de esta raza chihuahua pueden venderse por 200 o 400 euros, llegó a un acuerdo con ella y le dieron 300 euros a cambio de firmar la cesión del animal. Ambos perros ya están bajo la tutela de la Protectora en el refugio.
El otro es un cruce de boxer, muy manso, que la pareja había conseguido en adopción en el Centro de Acogida de Animales de la Diputación en Pontevedra (CAAN). Desde la Protectora do Morrazo reprochan que la CAAN hubiera dado un perro en adopción a esta pareja, sin el menor filtro de a dónde iba el animal.
Laura Soliño asegura que entre todos en la Protectora consiguieron el dinero y que los vecinos de O Real también tienen una hucha para ayudarles en esta labor, con la que han superado esa cantidad.
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